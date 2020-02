Barbara D’Urso e Fiorello, una vecchia foto fa nascere i sospetti dei follower

Barbara D'Urso e Fiorello insieme in una foto di circa trent'anni fa pubblicata su Instagram, ma la presentatrice è stata attaccata dai follower perchè l'immagine in bianco e nero sarebbe la prova che Barbara ha fatto ricorso alla chirurgia estetica.

Barbara D'Urso era in vena di ricordi e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae insieme a Fiorello. "Come eravamo", sembra pensare la conduttrice, parafrasando il titolo di un vecchio film di Sydney Pollack. Leggendo il post scopriamo invece che si tratta di una richiesta dello showman siciliano: "Come non esaudire il desiderio di Rosario Fiorello - scrive infatti Barbara - ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all'inizio degli anni '90".

Nella foto i due sono ovviamente molto più giovani ma i follower di Barbara non si sono focalizzati sulla lunga chioma di Fiorello: "Avevi labbra sottilissime a differenza di oggi che sono super gonfie", ha scritto un utente. "Che può fare la chirurgica" leggiamo scorrendo i vari post o "Come mai nella foto Barbara ha le labbra molto più fine di adesso". 'Carmelita' non ha risposto, lei ha sempre negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. Per fortuna, la maggior parte dei post sono di complimenti e "bellissima" è l'aggettivo più usato dal suo amato pubblico.