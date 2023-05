Barbara D'Urso dirà addio a Mediaset, dopo aver rifiutato il rinnovo del suo contratto. Ecco dove la vedremo

Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Barbara D'Urso non rinnoverà il suo contratto con Mediaset e stia considerando diverse opzioni per il suo futuro professionale.

Barbara D'Urso dirà addio a Mediaset, la conduttrice ha deciso di non accettare il nuovo contratto biennale proposto dall'azienda di Cologno Monzese. Secondo quanto riportato da TvBlog, la conduttrice, affettuosamente chiamata 'Carmelita' dai suoi fan, sta attualmente esplorando nuove opportunità sulle piattaforme digitali.

Dopo l'addio di Fabio Fazio alla Rai, potrebbe esserci un altro evento significativo nel panorama televisivo: la separazione tra Barbara D'Urso e Mediaset. Anche in questo caso, si tratta della fine di un'era, almeno dal punto di vista dell'intrattenimento. La collaborazione tra Barbara e il gruppo di Silvio Berlusconi risale agli anni '90, quando la D'Urso tornò alla conduzione dopo la parentesi dedicata a La Dottoressa Giò, una serie televisiva trasmessa su Canale 5.

Oggi TvBlog ha riportato la notizia scrivendo che Barbara D'Urso avrebbe deciso di non accettare un'offerta di contratto biennale da parte della sua azienda. "Ma la vera destinazione prossima ventura di Barbara D'Urso pare essere lontana dalla vecchia e cara televisione generalista", scrive il portale riferendosi al futuro professionale della conduttrice

"Secondo le indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare - si legge - e in seguito di appurare, per Barbara D'Urso si potrebbero aprire le porte di quelle che ora sono chiamate piattaforme, per un impegno sostanzialmente diverso rispetto a quelli da lei intrapresi nel corso della sua lunga carriera. Piattaforma ed impegno che verranno svelati al termine dei contatti che sarebbero in corso di questi tempi".

La collaborazione tra Barbara D'Urso e Silvio Berlusconi, in realtà, ha origini alla fine degli anni settanta, quando la D'Urso fu selezionata come annunciatrice per Telemilano 58, la prima emittente di Berlusconi che successivamente si trasformò in Canale 5.

La sua esclusiva con Mediaset iniziò nel 2003, quando la conduttrice partenopea fu scelta per condurre tre edizioni del Grande Fratello. Negli ultimi anni, precisamente dal 2008, Barbara ha preso parte alla conduzione di programmi di infotainment.