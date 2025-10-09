Barbara D'Urso si confessa su RaiPlay: "Ho accumulato rabbia per due anni e mezzo"

Tra errori, rabbia e rinascita, Barbara D'Urso svela il suo lato più umano nello spin-off di Ballando con le Stelle. Dopo due anni difficili, ha ritrovato la voglia di combattere e di emozionarsi.

Come ogni anno, anche in questa nuova stagione Ballando Segreto è tornato su RaiPlay con le interviste esclusive ai protagonisti del celebre dance show di Rai 1, Ballando con le Stelle. Lo spin-off offre ai concorrenti la possibilità di raccontare la loro esperienza dietro le quinte, tra emozioni, sacrifici e retroscena personali e professionali. L'ultima puntata caricata sulla piattaforma è dedicata a Barbara D'Urso.

Il ritorno di Barbara D'Urso su RaiPlay con Ballando Segreto

La conduttrice partenopea è la concorrente più attesa di questa edizione, La sua foto campeggia in apertura della home page di RaiPlay, regalando ai suoi tantissimi fan un emozionante tuffo nel passato. Nel corso dell'intervista, Barbara ha parlato con sincerità del suo percorso a Ballando con le Stelle e del rapporto instaurato con Pasquale La Rocca, il ballerino professionista che Milly Carlucci ha voluto fortemente al suo fianco:

Il sostegno di Milly Carlucci e la voglia di riscatto

"Quando sono tornata a casa dopo la puntata, mi sono sentita molto arrabbiata con me stessa perché avevo sbagliato un passo. Non esiste sbagliare, soprattutto dopo tutto il lavoro che avevamo fatto". A consolarla e spronarla è stata Milly, che l'ha voluta fortemente nel programma, superando anche i veti imposti da Mediaset e dalla famiglia Berlusconi.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

La rabbia e il fuoco interiore dopo due anni di silenzio

Una rabbia che, come ha spiegato la stessa D'Urso, nasce anche da un periodo difficile: "Ho dentro quella rabbia perché non posso avere in questo momento quell'attitudine da lalalà, perché ho un passato di difficoltà. Negli ultimi due anni e mezzo sono accadute cose molto forti nella mia vita. Dentro ho un fuoco e una rabbia, è difficile".

Dopo l'uscita da Pomeriggio Cinque e un lungo periodo di assenza dal piccolo schermo, Barbara D'Urso ha ritrovato in Ballando con le Stelle una nuova opportunità per rimettersi in gioco e tornare a emozionare il pubblico.

La disciplina di Pasquale La Rocca e la sintonia sul palco

Infine, ha raccontato con ironia il legame nato con il suo partner di ballo: "Lui non è morbido per niente in sala prove, ma quando mi ha proposto i primi due balli ho subito detto di sì. Il nostro rapporto si è subito consolidato: ho conosciuto i genitori di Pasquale La Rocca, ovvero mio suocero e mia suocera".

"Siamo una bella famiglia napoletana. Pasquale invece quasi non sapeva chi fossi. Mi ha detto solo che era onorato di ballare con me, le stesse cose che ha detto anche a Nina Zilli e a tutte le altre. Lui è sempre onorato. Sarà una lotta fra me e lui a chi si lascerà per primo".