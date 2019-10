Barbara D'Urso e Charlize Theron, spunta la foto dal passato: "L'ho inventata io"

Barbara D'Urso e Charlize Theron insieme in una foto vintage del 1991.

La conduttrice ha pubblicato su Twitter una foto che la raffigura al fianco dell'attrice, all'epoca giovanissima, scherzando sul fatto che prima di tutti è stata lei a scoprire la bellissima attrice: "L'ho inventata io"

L'evento cruciale che ha visto le due donne insieme sul palco era il concorso internazionale per modelle New Model Today, al quale l'appena sedicenne Charlize Theron partecipava come concorrente, mentre Barbara D'Urso presentava al fianco di Carlo Massarini. La premiazione si tenne a Positano e, all'epoca, la bellissima Charlize Theron era in Italia per dare uno slancio alla sua carriera da modella, poi abbandonata per dedicarsi alla danza e, infine, alla recitazione.

La carriera cinematografica di Charlize Theron è poi iniziata nel 1995, con il film Grano Rosso Sangue 3, un primo progetto che è stato solo l'inizio di una brillante carriera. L'attrice sudafricana, naturalizzata statunitense, è ricordata per numerosi titoli di Hollywood, tra cui L'avvocato del diavolo, Monster, Le regole della casa del sidro, Gioco di Donna, Atomica Bionda, Mad Max: Fury Road e tanti altri.

Inoltre, nel 2016, ricordiamo che Charlize Theron è stata inserita tra le donne più belle del mondo dalla rivista americana People.