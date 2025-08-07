Barbara d’Urso a Ballando con le stelle ma è nel mirino di un’ex Vippona: “nei miei confronti hai sbagliato”

Il possibile ritorno in TV di Barbara d'Urso fa sempre più rumore. Da settimane si rincorrono indiscrezioni sul suo approdo a Ballando con le Stelle, e secondo Dagospia il suo nome sarebbe ormai praticamente certo nel cast del talent show di Milly Carlucci. Una mossa che avrebbe tutte le caratteristiche di una "bomba televisiva", soprattutto alla luce dei presunti attriti tra Rai e Mediaset.

La Rai vuole Barbara, nonostante i paletti Mediaset

Sempre secondo i rumors, Mediaset avrebbe posto un vero e proprio veto sul ritorno in video della conduttrice partenopea. Un silenzio che in molti hanno interpretato come un embargo non ufficiale, destinato però a rompersi clamorosamente. La Rai, infatti, sembrerebbe intenzionata a bypassare ogni ostacolo, forte anche dell'appoggio politico da parte della Lega e, in particolare, di Matteo Salvini. Una posizione che avrebbe generato tensioni interne alla tv di Stato, spingendosi persino a scontrarsi con il no dell'amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Dagospia parla chiaramente di una frattura: "Si rompe la pax televisiva tra Rai e Mediaset". Nonostante i tentativi di Pier Silvio Berlusconi di mantenere una sorta di "non belligeranza" tra i due poli televisivi, il ritorno di Barbara in Rai segnerebbe un clamoroso cambio di rotta. E Ballando con le Stelle potrebbe essere il trampolino perfetto: una scelta strategica, mirata a sfidare lo strapotere del sabato sera targato Maria De Filippi su Canale 5.

Patrizia De Blanck

L'attacco di Patrizia De Blanck: "Hai sbagliato con me, non dimentico"

L'annuncio (ancora ufficioso) ha già fatto alzare polveroni sui social. A commentare la notizia anche la contessa ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che non ha risparmiato frecciatine alla d'Urso: "Molto contenta per te, meriti uno spazio, ma sai bene che nei miei confronti hai sbagliato mentre ero nella Casa del Grande Fratello e non lo dimentico", ha scritto Patrizia De Blanck sui social. La contessa ha poi messo in dubbio la compatibilità della d'Urso con il pubblico Rai, concludendo con un laconico: "Perdono ma non dimentico".

A spiegare meglio il tono delle parole è intervenuta la figlia Giada De Blanck, che ha commentato ironicamente: ""Sto ridendo da un'ora perché so che le voleva bene, ma c'è rimasta male e lei perdona ma non dimentica. Comunque, per chi non l'avesse capito, è ironica come sempre". Una precisazione che ha stemperato un po' i toni, ma che conferma quanto il nome di Barbara d'Urso sia ancora oggi capace di accendere il dibattito.

Paola Perego la difende: "Messa all'angolo senza motivo"

A prendere posizione a favore della D'Urso è stata invece la conduttrice di Citofonare Rai 2, collega e amica storica, che nei giorni scorsi ha dichiarato: "Non è giusto che una professionista come lei sia stata messa all'angolo all'improvviso, senza una ragione. La tv che lei faceva può piacere o no, ma dietro un programma c'è sempre un editore che ti dà la linea da seguire, a lei è stato detto di fare quello. E lo ha fatto anche molto bene".

Ballando con le stelle: un duello annunciato?

Tra le curiosità più attese, c'è la possibile convivenza nello studio di Ballando tra Barbara d'Urso e Selvaggia Lucarelli, storica giudice e sua acerrima rivale. Il precedente confronto tra le due - quando Barbara fu "ballerina per una notte" - fu già carico di tensione. Se confermata, la partecipazione della d'Urso sarebbe vista come una mossa strategica per il prime time di Rai 1, che cerca di rafforzarsi contro la concorrenza del sabato sera che vede Maria De Filippi regina incontrastata degli ascolti.