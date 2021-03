Barbara D'Urso in difficoltà: Antonella Elia e Pietro Delle Piane osano nominare Temptation Island (video)

Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno messo in forte difficoltà Barbara D'Urso nella puntata del 14 marzo del Live: rispondendo alle accuse di Rita Dalla Chiesa, Delle Piane ha detto che a Temptation Island ha recitato un ruolo, mala conduttrice è stata costretta a dissociarsi e a mettere fine alla discussione.

Alcuni giorni fa abbiamo riportato un rumor secondo cui Maria De Filippi nel suo contratto ha posto un veto su Barbara D'Urso: la conduttrice del Live non può trattare temi o invitare personaggi delle trasmissioni di "Queen Mary". Ieri sera Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno messo in imbarazzo Barbara e i suoi autori parlando di Temptation Island.

I due protagonisti del reality prodotto da Maria De Filippi sono tornati insieme, Antonella ha perdonato i tradimenti di Pietro e insieme hanno affrontato il giudizio delle 5 sfere. Quando la parola è passata a Rita Dalla Chiesa, collegata da remoto, l'ex conduttrice di Forum ha invitato Antonella a scappare, definendo Pietro un traditore seriale e ricordandole quando è successo al reality. Prima che Barbara potesse interromperlo Delle Piane ha detto: "Temptation Island è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?", potete vedere la scena in questo video.

La conduttrice subito ha invitato la Dalla Chiesa e Pietro a cambiare argomento, ma purtroppo per lei, il danno era fatto e poco dopo Barbara D'Urso ha dovuto leggere un comunicato degli autori del suo programma che si dissociavano dalle dichiarazioni di Pietro Delle Piane: "Mi dicono che devo fare una precisazione importante, Pietro ha detto di aver recitato un ruolo a Temptation Island. Se ne assumerà le responsabilità noi ne prendiamo le distanze perché nessuno deve interpretare un ruolo nel programma, non è copionato".

La D'Urso dopo aver letto il comunicato ha aggiunto: "Questo lo sappiamo - riferendosi all'ultima parte dell'annuncio - ho tentato appena ho sentito la parola Temptation Island di dire non paliamo di questa trasmissione perché non mi permetterei mai".