Maria De Filippi: Barbara D'Urso non può parlare dei suoi programmi

Maria De Filippi nel suo contratto ha posto un veto su Barbara D'Urso: secondo Dagospia la conduttrice di Amici ha ottenuto che a 'Carmelita' sia vietato trattare temi ed invitare personaggi delle sue trasmissioni.

Tempi difficili per Barbaba D'Urso a Cologno Monzese: la conduttrice, in crisi di ascolto, dovrà chiudere in anticipo il suo Live Non è la D'Urso, sostituito da Paolo Bonolis e dal suo programma Avanti un altro di sera, una versione Vip che coinvolgerebbe molti concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello.

Oggi Dagospia ha pubblicato un'indiscrezione che giustifica il fatto che nei salotti della D'Urso siano assenti i partecipanti a Uomini e Donne o di altre trasmissioni prodotte dalla De Filippi. Secondo il portale di Roberto D'Agostino, Maria De Filippi ha preteso che nel suo contratto fosse inserita una clausola che vieta a Barbara D'Urso di trattare temi ed invitare personaggi delle trasmissioni di 'Queen Mary'.

Sul sito si legge: "Maria De Filippi ha chiesto e ottenuto da Mediaset una clausola nel suo contratto che proibisse alla D'Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni. Una separazione netta. Per la serie: resta pure nel tuo trash-salotto ma non mettere le mani sulla mia 'roba'".

Il divieto a Barbara D'Urso è circoscritto ai programmi della De Filippi, Barbara infatti nelle sue trasmissioni, pomeridiane e serali, ospita spesso ex concorrenti del Grande Fratello Vip o di altre trasmissioni targate Mediaset.

Dagospia parla anche del futuro del Live non è la D'Urso: "La trasmissione non ripartirà neanche a settembre. A dimostrazione che la decisione del Comitato esecutivo di Mediaset, in cui troneggia il 'big boss' Pier Silvio Berlusconi, è ben ponderata e fa parte di una strategia più ampia che punta a rinfrescare la proposta editoriale, riducendo le ammuine da trash-pollaio".