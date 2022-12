Barack Obama, quali sono stati i film preferiti dell'ex-Presidente USA in questo 2022?

L'ex-Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ama il cinema, ed è cosa risaputa... Ma quali sono stati per lui i film più belli del 2022? Scopriamo insieme la sua classifica cinematografica dell'anno.

La fine dell'anno si avvicina, e come tale, il web si riempie di liste, classifiche e Top 10/5/3 relative ai 12 mesi precedenti.

Da Tarantino a Stephen King, da quelle sui film e le serie tv più belle a quelle sugli attori che hanno dominato la scena, non ci si fa davvero mancare nulla.

La Top 10 delle stelle emergenti del 2022

Poteva dunque non rispondere "Presente" all'appello l'ex-Presidente degli Stati Uniti Barack Obama? Ovviamente no, per cui eccovi le pellicole da più amate da Barry O' Bomber (sapevate che era il soprannome a scuola, quando era nella squadra di basket del liceo?).

Come potete vedere, c'è davvero di tutto, dall'ultimo di Spielberg The Fabelmans all'acclamato Everything Everywhere All at Once, da TAR con Cate Blachett a The Woman King con Viola Davis, e non dimentichiamoci di Top Gun: Maverick!

Dalla lista sembrano però esserci alcuni grandi assenti, come fa notare anche Deadline, come ad esempio Avatar: La via dell'acqua... Non l'avrà visto o non gli sarà piaciuto poi così tanto? Chi può dirlo! Lui però ha già fatto importanti premesse, dal dire che sono indicati solo alcuni dei suoi titoli preferiti al chiedere "Quali ho dimenticato?" ai suoi follower... Voi cosa gli suggerireste?