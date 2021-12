Barack Obama: i suoi film preferiti del 2021

E come da tradizione, a fine anno Barack Obama condivide la sua classifica dei film preferiti del 2021, da West Side Story a Pig.

L'anno sta per terminare e Barack Obama, come di consuetudine, condivide la classifica dei suoi film preferiti del 2021, che potete leggere qui sotto.

Drive my Car

Summer of Soul

West Side Story

Il potere del cane

Pig

Due donne - Passing

Il collezionista di carte (The Card Counter)

Judas and the Black Messiah

La persona peggiore del mondo

Old Henry

The Last Duel

The Tragedy of Macbeth

C'mon C'mon

Quo Vadis, Aida?

Tra blockbuster e drammi d'autore, possiamo dire che l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America ha stilato una gran bella classifica. Prima di mettere in ordine i suoi consumi culturali dell'annata che volge alla sua conclusione, Barack Obama ha dichiarato: "Nel corso dei prossimi giorni, condividerò la classifica annuale dei migliori film, libri e canzoni di cui ho fruito nel corso del 2021. L'arte sostiene e nobilita l'animo umano. Per me, la musica e le narrazioni sono stati particolarmente importanti durante questa emergenza sanitaria".

A proposito della lista dei film preferiti del 2021, l'ex Presidente ha scritto: "Tutti questi film raccontano storie estremamente potenti. Spero che vi possano piacere come sono piaciuti a me!".

Lo scorso anno, Barack Obama aveva incluso Martin Eden nella lista dei suoi film preferiti del 2020.