Bambi: il remake live-action della Disney perde la sua regista

Dopo la possibile cancellazione de La spada nella roccia, un'altra tegola per i remake in live-action della Disney: Sarah Polley non si occuperà più della regia di Bambi, progetto al quale era stata collegata diverso tempo fa.

La notizia arriva sulla scia delle dimissioni del presidente dei Walt Disney Motion Picture Studios Sean Bailey, annunciate alla fine del mese scorso.

Sean Bailey, da Tron: Legacy a Tron: Ares

"Questi 15 anni alla Disney sono stati un viaggio incredibile, ma è il momento giusto per un nuovo capitolo. Sono profondamente grato al mio eccezionale team e orgoglioso dello slate e della storia che abbiamo costruito insieme", ha dichiarato Bailey in un comunicato. "Sono entrato alla Disney durante la produzione di Tron: Legacy, quindi mi sembra giusto avere l'opportunità di lavorare all'ultimo Tron prima di lasciare. Auguro a Bob Iger, Alan Bergman e a tutti i miei fantastici colleghi il meglio per un futuro brillante".

Bailey era alle dipendenze di Bergman, co-presidente di Disney Entertainment. Greenbaum continuerà a fare riferimento a Bergman anche se avrà un nuovo titolo: Presidente di Disney Live Action e 20th Century Studios.

"Sean è stato un membro incredibilmente importante del team creativo dello Studio per oltre un decennio", ha aggiunto Bergman nel comunicato. "Lui e il suo team hanno portato sullo schermo storie e momenti iconici che hanno deliziato i fan di tutto il mondo e che resisteranno alla prova del tempo. So che continuerà a fare grandi cose e non potrei essere più felice che rimanga come produttore di Tron: Ares".

Bambi, il remake live action ridurrà il dramma per non traumatizzare i bambini: "Oggi il pubblico è diverso"

Secondo quanto riportato da The Wrap, Bailey è stato una figura chiave della Disney nella realizzazione degli adattamenti in live-action di vari classici. Tuttavia, l'addio di Bailey ha messo in discussione lo stato di alcuni progetti live-action che erano in cantiere, tra cui Bambi. Lo scorso giugno era stato riferito che la Polley era in trattative per dirigere Bambi, mentre il film stesso era stato annunciato come in fase di sviluppo all'inizio del 2020.