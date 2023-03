Bam Margera, la star di Jackass arrestata per ubriachezza molesta

Bam Margera, ex star di Jackass, è stato arrestato nel pomeriggio di mercoledì fuori da un ristorante a Burbank per ubriachezza molesta.

Problemi con la legge per Bam Margera, protagonista del programma televisivo Jackass andato in onda su MTV nei primi anni 2000. Lo skater e stuntman è stato arrestato per ubriachezza molesta nella giornata di mercoledì a Burbank.

Bam Margera è finito in manette, secondo quanto riportato da ComicBook, dopo aver fatto una scenata fuori da un ristorante dove si trovavano la sua ex moglie insieme al figlio di cinque anni. Alcuni dettagli in merito all'accaduto sono stati riferiti da TMZ.

Bam Margera a Steve-O: "Sono stato dichiarato morto a dicembre a causa del Covid"

La polizia sarebbe stata chiamata intorno alle 15:45 di mercoledì pomeriggio. Pochi istanti prima, Margera stava urlando contro una donna che si trovava all'interno di un ristorante thailandese. L'ex star di Jackass "non era in grado di prendersi cura di se stesso, ed è stato arrestato per intossicazione da alcool". Questo quanto stabilito dalla polizia che ha effettuato il fermo e in seguito l'arresto.

A testimonianza di quanto accaduto, è stato girato un video pubblicato successivamente sui social media. Nei pochi secondi del filmato, è possibile vedere un Margera seduto su un marciapiede, visibilmente non in sé mentre parla con la polizia.

Altri testimoni hanno poi riferito che all'interno del locale erano presenti Nicole Boyd, ex moglie di Margera e il loro figlio di cinque anni, Phoenix.

Il mese scorso Nicole Boyd ha chiesto la separazione legale, parlando di "differenze inconciliabili" come motivo della fine del matrimonio. Inoltre, secondo i documenti del tribunale, Boyd ha chiesto la custodia legale e fisica del figlio a cui Margera può far visita nella contea di Los Angeles.

"Nikki Margera si è sentita obbligata a chiedere la separazione legale da suo marito, Bam Margera, a causa del suo continuo abuso di droghe e alcol, del suo comportamento e della sua incapacità nel fornire sostegno a lei e al loro figlio", queste le parole dell'avvocato di Boyd, David Glass, riportate in un comunicato.

Intanto, il mese scorso l'ex co-protagonista di Margera in Jackass, Steve-O, ha esortato pubblicamente la star a cercare aiuto per i suoi problemi legati all'abuso di sostanze. "Dici che vuoi avere un rapporto con tuo figlio, ma per il modo in cui ti comporti accadrà l'esatto contrario... Ho fatto tutto il possibile ma non posso costringerti a curarti".

"Ero pronto per affrontare la tua morte, e non sai quanto ho odiato sentirmi in quel modo. Ma hai chiarito che non ho altra scelta. Stai morendo, e io non posso fare niente per aiutarti".