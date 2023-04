Bam Margera si è costituito e si dichiara "non colpevole" delle accuse di aggressione

Bam Margera ha deciso di costituirsi dopo essere fuggito per giorni dalla polizia: l'ex star di Jackass si è dichiarata 'non colpevole' delle accuse di aggressione.

Giorni dopo che la polizia di stato della Pennsylvania ha emesso un mandato di arresto nei confronti dell'ex star di Jackass, Bam Margera si è costituito questa mattina in un tribunale della contea di Chester: è accusato di aver aggredito suo fratello e di aver minacciato di morte altri membri della sua famiglia.

L'avvocato di Margera, Michael T. van der Veen, ha affermato che il suo cliente si dichiara "non colpevole" e l'attore è stato rilasciato dopo aver pagato una cauzione di 50.000 dollari, secondo quanto riportato dai documenti del tribunale. "Il Sig. Margera gode di tutti i suoi diritti costituzionali, compresa la presunzione di innocenza", ha affermato van der Veen in una nota. "Le voci sul suo comportamento di questa settimana sono assolutamente false. È in buona salute e di buon umore".

La polizia della Pennsylvania aveva emesso un mandato di arresto nei confronti di Margera dopo che suo fratello lo aveva accusato di percosse e minacce nei conforti della sua famiglia. Il 43enne lotta da anni contro la dipendenza e nell'ultimo peggioro ha avuto svariati problemi con la legge.

Un nuovo rapporto di TMZ afferma che nelle ultime ore Bam Margera avrebbe telefonato più volte ai suoi familiari, incolpandoli per i suoi problemi attuali. Il fratello, inoltre, della star ha twittato a proposito del suo abuso di metanfetamine: "Bam è davvero il ragazzo più dolce del mondo quando non è incasinato. Ma a causa della metanfetamina è irriconoscibile e non so davvero di cosa sia capace."