Bam Margera è stato accusato di aver minacciato di uccidere un uomo

Bam Margera sta sprofondando sempre di più verso l'oblio: dopo essere stato allontanato dall'amico Steve-o per essere ricaduto nell'alcol e dopo il suo recente arresto per ubriachezza e violenza domestica, l'ex star di Jackass avrebbe adesso minacciato di uccidere un uomo con il suo tirapugni.

La fidanzata di Margera, Jessica, e sua figlia di otto anni vivono in una casa a Oceanside, in California, e sembra che una delle persone che vivono nel palazzo sia un uomo di 28 anni di nome Daniel Cardenas il quale, secondo i documenti legali ottenuti da TMZ, avrebbe accusato Bam di aver fatto irruzione nel suo appartamento nel cuore della notte.

Secondo Cardenas, l'ex skater avrebbe gridato: "Hai 12 ore per lasciare la tua casa o ti ammazzo con il mio tirapugni." Agli occhi di Bam, Cardenas sarebbe responsabile di aver fatto "sesso in modo molto rumoroso in casa" turbando profondamente la figlia piccola della sua fidanzata.

"Tutto quello che so è che Jessica ha detto a Bam del sesso rumoroso che sua figlia ha sentito e questo è il motivo per cui era così arrabbiato, anche se ovviamente non gli dà il diritto di attaccarmi, minacciarmi o fare irruzione in casa mia", ha spiegato Cardenas. Un giudice della California ha firmato un ordine restrittivo, quindi Margera deve stare a 100 metri da Cardenas e dalla sua casa a Oceanside.