Bam Margera a Steve-O: "Sono stato dichiarato morto a dicembre a causa del Covid"

Bam Margera si sta riprendendo da un recente ricovero dovuto al Covid-19: durante l'ultimo episodio del podcast della sua ex co-star di "Jackass", Steve-O, i due hanno parlato dello stato di salute di Margera, rivelando che lo skater è stato dichiarato morto il mese scorso, poco prima delle vacanze di Natale.

"Fondamentalmente, sono stato dichiarato morto l'8 dicembre", ha ricordato Margera. "Non sapevo di avere il Covid e il mio corpo si stava spegnendo. Ho avuto quattro crisi convulsive, ciascuna della durata di 10-20 minuti. Alla quarta mi sono morso la lingua così forte che mi stava quasi cadendo."

"È diventata così gonfia che non riuscivo quasi a tenerla bocca. Inoltre ho bevuto il mio stesso sangue infetto che mi ha anche provocato la polmonite", ha continuato la star. "Sono andato in ospedale, ho avuto il mio quinto attacco e dopo non sono più stato in grado di respirare senza un tubo in gola."

"Mi sono svegliato cinque giorni dopo pensando di essere stato lì solo per un paio d'ore. Ho trascorso otto giorni lì dentro", ha spiegato Bam Margera. Il quarantatreenne, nel corso degli ultimi anni, ha affrontato altri problemi di salute, dovuti principalmente all'alcolismo e all'abuso di droga.