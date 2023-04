Bam Margera ricercato dalla polizia: ha picchiato suo fratello e minacciato il padre

Secondo quanto riferito da TMZ, Bam Margera avrebbe picchiato suo fratello e minacciato di uccidere suo padre per poi fuggire nei boschi. La polizia della Pennsylvania lo sta cercando e molte persone online hanno manifestato la propria preoccupazione: Bam potrebbe essere un pericolo per se stesso e per gli altri.

Secondo un resoconto scioccante delle forze dell'ordine, che riferiscono di aver parlato con i membri della famiglia di Bam, l'ex star di 'Jackass' avrebbe iniziato a bussare alla porta della camera da letto di suo fratello Jesse intorno alle 8 di domenica mattina, per poi lasciare la seguente lettera dietro la porta: "Se chiami la polizia ti uccido".

Jesse ha detto di essere sceso al piano di sotto e di aver trovato Bam che faceva pipì nel lavello della cucina, a quel punto sarebbe scoppiata una rissa. Nei documenti, Jesse afferma che Bam lo ha colpito più volte alla testa e i poliziotti hanno confermato di aver notato delle ferite visibili sul cranio della vittima.

Jason Acuña, Bam Margera, Chris Pontius, Steve-O e Preston Lacy, protagonisti di Jackass 3-D

Dopo la rissa, Bam avrebbe detto: "Ti ucciderò. Ti metterò una pallottola in testa. Ucciderò tutti in casa". Queste persone includono suo padre Phil e altre due donne. Jesse ha infine riferito che suo fratello, dopo l'accaduto, è fuggito nel bosco dietro la loro casa e la polizia non è stata in grado di trovarlo. Bam Margera è ora ricercato in Pennsylvania con una serie di accuse penali piuttosto gravi che vanno ad aggiungersi ai suoi recenti arresti degli ultimi mesi.