Ballo Ballo: la musica di Raffaella Carrà rivive nel film in onda stasera su Rai1 in prima visione

Stasera su Rai1, alle 21:25 in prima visione, va in onda Ballo Ballo, la commedia musicale italo-spagnola sulle note di Raffaella Carrà.

Raffaella Carrà torna protagonista stasera su Rai1 con il film Ballo Ballo, commedia musicale italo spagnola firmata da Nacho Álvarez, con Ingrid García Jonsson, Verónica Echegui, Natalia Millán, Pedro Casablanc, che si muove sulle note della regina della TV.

Ballo Ballo: Raffaella Carrà sul set

Maria è una ragazza spagnola tornata nel suo Paese natale, ancora presidiato dal franchismo degli anni '70, dopo aver lasciato il suo fidanzato sull'altare a Roma.

Tornata a Madrid conosce Amparo, spirito libero che lavora come hostess di volo in una compagnia locale. Le due legano immediatamente e decidono di cercare un appartamento da condividere, ed è la stessa Amparo che riesce a farla assumere in aeroporto come hostess di terra.

La svolta inattesa nella vita di Maria arriva per caso quando, per riconsegnare la valigia a Pablo, un passeggero, si ritrova all'interno di uno studio televisivo. Il suo sogno è lì a pochi passi di danza: Maria, dopo un provino improvvisato, riesce a entrare nel corpo di ballo di un noto programma televisivo, "Le sere di Rosa".

Grazie a quel lavoro la ragazza troverà anche l'amore, Pablo, e il turbine di emozioni e nuove esperienze che Maria vivrà in così poco tempo sarà sempre accompagnato, come un portafortuna, dalle canzoni di Raffaella Carrà.