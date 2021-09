Ballo Ballo, Raffaella Carrà ha un cameo nel film: "Mi è piaciuto moltissimo"

Tramite un commento risalente al 2020, Raffaella Carrà ha espresso tutto il proprio apprezzamento per Ballo Ballo, il film diretto da Nacho Álvarez che si basa sui suoi intramontabili successi musicali e che contiene anche un suo cameo.

Lunedì 5 luglio ci lasciava Raffaella Carrà e da quel giorno il mondo della musica, della televisione e l'Italia tutta in generale si è ritrovata ad essere un po' più triste e malinconica, guardando o semplicemente ripensando ai tanti momenti di allegria e spensieratezza di cui l'artista nostrana è stata protagonista nel corso della sua lunga e luminosa carriera. Tra le opere più recenti che hanno omaggiato la figura di Raffaella Carrà, quando questa era ancora viva, c'è anche Ballo Ballo, la commedia musicale distribuita nel 2020 (in Italia su Amazon Prime Video). Si tratta di un film diretto da Nacho Álvarez, all'interno del quale le vicende dei protagonisti vengono scandite al ritmo dei maggiori successi di Raffaella.

L'opera contiene anche un cameo Raffaella Carrà: la vediamo mentre interpreta se stessa nella sequenza in cui saluta Amparo (Verónica Echegui) quando questa è a Roma con Massimiliano (Giuseppe Maggio). La cantante, ballerina e conduttrice italiana ha commentato così il film: "Mi è piaciuto moltissimo come Nacho Álvarez ha lavorato sulle musiche, sono inserite in un modo davvero sorprendente nel film. Gli attori sono tutti bravissimi, la storia è divertente e riesce a raccontare con leggerezza un periodo storico di grande cambiamento. Nacho è stato davvero fantastico nel dirigere questo film. Sentire le mie canzoni cantate da un'altra persona mi ha dato una strana, ma allo stesso tempo piacevole, sensazione. E poi le musiche sono davvero straordinarie e si percepisce anche una forza incredibile attraverso l'intero film, che ti attraversa e riesce ad arrivarti dritta al cuore!".

Di seguito, la sinossi di Ballo Ballo: Maria è una ragazza spagnola che, dopo aver lasciato il suo fidanzato sull'altare a Roma, decide di tornare nella sua terra natìa. All'aeroporto di Madrid, quasi per caso, inizia a lavorare come hostess di terra. Per riconsegnare una valigia a un passeggero, si ritrova all'interno di uno studio televisivo, dove riesce a coronare il suo sogno entrando nel corpo di ballo di un noto programma televisivo.

Proprio quest'oggi, sabato 4 settembre 2021, Sergio Japino ha portato l'urna che contiene le ceneri di Raffaella Carrà a San Giovanni Rotondo. Un modo per tornare da San Pio, come da lei espressamente richiesto quando era ancora in vita.