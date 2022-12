Ballerina: Norman Reedus entra nel cast del film spinoff di John Wick

Norman Reedus è il nuovo arrivo nel cast di Ballerina, il film spinoff della saga di John Wick che avrà come star Ana de Armas.

L'attore è la star più recente a entrare nel gruppo di interpreti del progetto che è stato scritto da Shay Hatten, le cui riprese sono attualmente in corso.

Ballerina può contare sul sostegno dei produttori dei film con star Keanu Reeves, team composto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. A supervisionare il progetto, per conto di Lionsgate, saranno Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa.

Norman Reedus, sul set del progetto, diretto da Len Wiseman e scritto da Shay Hatten, affiancherà quindi star del calibro di Anjelica Huston, Ian McShane, Lance Reddick e Catalina Sandino Moreno. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, Keanu Reeves dovrebbe realizzare un cameo destinato a Ballerina.

Erica Lee ha dichiarato: "Siamo enormi fan di Norman e siamo certi che i fan saranno eccitati come lo siamo noi per il fatto che si unirà all'universo di John Wick. Sarà un'aggiunta incredibile per Ballerina". I produttori, ovviamente, non hanno condiviso anticipazioni riguardanti il suo personaggio.

Il film seguirà una giovane assassina che vuole vendicarsi delle persone che hanno ucciso la sua famiglia.