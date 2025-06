Ballerina è un disastro? Il punteggio Rotten Tomatoes è il peggiore di tutti i film della saga di John Wick

Il primo spin-off cinematografico della saga con protagonista Ana De Armas non avrebbe incontrato il favore della critica

Ballerina arriverà nelle sale di tutto il mondo questo fine settimana, e finalmente dopo la fine dell'embargo sono emerse le prime recensioni dello spin-off di John Wick con protagonista Ana de Armas.

Al momento in cui scriviamo, Ballerina ha un punteggio del 76% da parte della critica su Rotten Tomatoes, il che lo rende il "peggiore" rispetto a qualsiasi altro film del franchise incentrato sul killer di Keanu Reeves. Tuttavia, è superiore al 63% ottenuto dalla serie spin-off di Peacock, The Continental.

Questo punteggio del 76% su Rotten Tomatoes è stato calcolato in base alle 63 recensioni presenti sul sito, quindi, pur essendo soggetto a variazioni, è probabile che non si sposterà più di tanto in nessuna delle due direzioni. Se il film si manterrà al di sopra del 75%, otterrà il rating "Certified Fresh" una volta che saranno state caricate abbastanza recensioni.

In quale timeline è ambientato Ballerina rispetto alla saga di John Wick?

Ballerina, Ana De Armas in una scena del film

Nei mesi scorsi i fan si sono chiesti in che modo Keanu Reeves sarebbe apparso nei panni di John Wick in Ballerina dopo essere morto alla fine di John Wick 4. È stato confermato che lo spin-off con Ana De Armas si svolge nello stesso periodo di John Wick 3 - Parabellum, ben prima degli eventi della sua morte nel quarto film.

Ballerina: Keanu Reeves nei panni di John Wick in una scena

Il ruolo di Reeves nello spin-off sarà anche relativamente piccolo - durante il press tour l'attore ha dichiarato di aver trascorso meno di due settimane sul set - ma la sua presenza aiuterà a collegare le varie storie del franchise che si arricchirà in futuro con altri film.

Anche Ian McShane e il compianto Lance Reddick faranno ritorno nei panni di Winston e Caronte e, anche se la porta rimane aperta per un ritorno di Winston in progetti futuri, la tragica scomparsa di Reddick significa che questa sarà la sua ultima apparizione nei panni del concierge del Continental. Ballerina esce oggi nelle sale italiane.