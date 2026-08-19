Ballando con le Stelle, Leonardo Lini (fratello di Giada) nuovo maestro: ha già vinto in Irlanda

Tra le novità della prossima edizione di Ballando con le Stelle, in onda su Rai 1 a partire da ottobre, ci sarà anche un volto che il pubblico dei talent ha già avuto modo di conoscere. Milly Carlucci ha infatti deciso di ampliare il cast dei maestri con l'ingresso di Leonardo Lini, ballerino di latino-americano ed ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

Leonardo non sarà però l'unica novità della nuova stagione. Accanto ai maestri riconfermati, tra cui Nikita Perotti, Giovanni Pernice ed Erica Martinelli, ci sarà anche la new entry Gioia Giovanatti, pronta a debuttare sulla pista dello storico show di Rai 1.

Leonardo Lini nuovo maestro di Ballando con le Stelle

A ufficializzare il suo ingresso nel programma è stato lo stesso Leonardo Lini, attraverso un video pubblicato sui canali social ufficiali di Ballando con le Stelle. "Ragazzi, sono Leonardo e sto per tornare in Italia per una novità assoluta: sarò il maestro della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Non vedo l'ora di iniziare questa bellissima esperienza e, per chi mi conosce, sa che non mi piace solo partecipare. Quindi, ci sarà da divertirsi. A tra pochissimo".

Leonardo Lini e Giada Lini

Per Lini si tratta dunque di un ritorno in Italia dopo un'esperienza televisiva internazionale che, negli ultimi mesi, gli ha permesso di affermarsi anche al di fuori dei confini italiani. Il suo volto era già noto al pubblico di Amici 21, dove Leonardo era entrato nella scuola di Maria De Filippi come ballerino di latino-americano. La sua presenza nel talent era arrivata per volontà di Alessandra Celentano e gli aveva permesso di conquistare l'accesso al Serale.

Ma Leonardo Lini è anche un "fratello d'arte": è infatti il fratello minore di Giada Lini, ballerina che ha avuto un percorso televisivo tra Amici e Ballando con le Stelle.

Dall'Irlanda alla vittoria: il successo di Leonardo Lini

Prima di approdare nella versione italiana di Ballando con le Stelle, Leonardo ha però già vestito i panni di maestro nella versione irlandese del format, Dancing with the Stars Ireland.

Il ballerino italiano è stato scelto per la nona edizione del programma, iniziata nel gennaio 2026, dove ha fatto coppia con Katelyn Cummins, vincitrice del titolo di Rose of Tralee. La coppia ha mostrato fin dalle prime puntate un ottimo feeling, arrivando progressivamente tra le protagoniste della competizione. RTÉ aveva presentato Lini come uno dei tre nuovi professionisti della stagione.

E l'avventura si è conclusa nel migliore dei modi. Il 15 marzo 2026 Katelyn Cummins e Leonardo Lini hanno vinto la nona edizione di Dancing with the Stars, conquistando la Glitterball Trophy. In finale la coppia ha ottenuto il punteggio massimo della giuria, 80 punti complessivi nelle due votazioni, ma a decidere il vincitore è stato il voto del pubblico.

Un trionfo importante per Lini, che si prepara così a portare sulla pista italiana non soltanto l'esperienza maturata ad Amici, ma anche quella internazionale. Il nuovo maestro di Ballando con le Stelle arriva infatti a Rai 1 da campione in carica della versione irlandese: un biglietto da visita niente male per la sua prima stagione accanto a Milly Carlucci.