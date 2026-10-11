Ballando con le Stelle 2026, vincono Monica Guerritore e Luca Urso: la classifica

La coppia conquista il primo posto grazie al samba e al tesoretto di Rossella Erra. Ornella Muti e Pasquale La Rocca sono secondi, mentre Alessandro Matri e Giada Lini completano il podio.

È Monica Guerritore, in coppia con il maestro Luca Urso, a conquistare la vittoria della seconda puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 10 ottobre in prima serata su Rai 1. La coppia ha convinto giuria e pubblico, aggiudicandosi il primo posto al termine di una serata caratterizzata da esibizioni spettacolari, tesoretti e momenti destinati a far discutere.

Per l'attrice e il suo partner si tratta di un risultato importante, che permette loro di guadagnare 20 punti bonus da sommare ai voti della giuria nella prossima puntata. Sul podio salgono anche Ornella Muti e Pasquale La Rocca, secondi classificati, e Alessandro Matri con Giada Lini, terzi.

Il samba di Monica Guerritore conquista la serata

A fare la differenza è stata soprattutto l'esibizione di Monica Guerritore e Luca Urso, protagonisti di un samba sulle note di Che vita meravigliosa. La performance ha messo in evidenza l'intesa della coppia, la presenza scenica dell'attrice e la capacità di affrontare una prova dal ritmo impegnativo.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

La loro esibizione è stata tra le più apprezzate della serata e ha contribuito a consolidare la candidatura alla vittoria. Decisivo anche il contributo dei tesoretti, che hanno modificato gli equilibri della graduatoria prima del verdetto finale.

Il tesoretto assegnato da Rossella Erra è andato proprio a Guerritore e Urso, consentendo loro di raggiungere quota 65 punti nella classifica complessiva.

I tesoretti cambiano la classifica: premiati Ornella Muti e Alessandro Matri

Come da tradizione, anche nella seconda puntata i tesoretti hanno avuto un ruolo fondamentale nel rimescolare le posizioni. Francesca Fialdini ha premiato Alessandro Matri e Giada Lini, che hanno chiuso la serata al terzo posto con 56 punti.

Il tesoretto assegnato da Simona Ventura è andato invece a Ornella Muti e Pasquale La Rocca. La coppia ha raggiunto quota 61 punti, conquistando la seconda posizione alle spalle dei vincitori.

La classifica finale ha così premiato tre coppie capaci di distinguersi in modi differenti: la solidità scenica di Guerritore e Urso, l'intesa tra Muti e La Rocca e la crescita di Matri sulla pista da ballo.

Tra i momenti più commentati della puntata c'è stata anche la rumba di Ornella Muti e Pasquale La Rocca, conclusa con un bacio che ha attirato l'attenzione del pubblico e riacceso le discussioni legate al rapporto tra il ballerino e Barbara D'Urso, oggi componente della giuria.

Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio ospiti della serata

La seconda puntata ha riservato spazio anche agli ospiti. Elena Sofia Ricci è scesa in pista nel ruolo di Ballerina per una notte, esibendosi in un paso doble sulle note di Bring Me to Life degli Evanescence, brano legato a un ricordo personale dell'attrice e della sorella Elisa.

Spazio anche a Stefano Fresi e Giacomo Giorgio, protagonisti di un momento ispirato ai Blues Brothers. La presenza dei tre ospiti ha arricchito lo spettacolo, alternando le prove dei concorrenti a parentesi di intrattenimento.

La classifica finale della seconda puntata

Ecco la graduatoria complessiva che comprende i voti della giuria tecnica e il tesoretto

Monica Guerritore e Luca Urso - 65 punti (con 20 punti di tesoretto di Rossella Erra)

e Luca Urso - 65 punti (con 20 punti di tesoretto di Rossella Erra) Ornella Muti e Pasquale La Rocca - 61 punti (con 20 punti di tesoretto di Simona Ventura)

e Pasquale La Rocca - 61 punti (con 20 punti di tesoretto di Simona Ventura) Alessandro Matri e Giada Lini - 56 punti (con 20 punti di tesoretto di Francesca Fialdini)

e Giada Lini - 56 punti (con 20 punti di tesoretto di Francesca Fialdini) Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti - 52 punti (con bonus della puntata precedente)

e Nikita Perotti - 52 punti (con bonus della puntata precedente) Anna Safroncik e Leonardo Lini - 45 punti

e Leonardo Lini - 45 punti Andy Díaz e Gioia Giovanatti - 44 punti

e Gioia Giovanatti - 44 punti Noemi Bocchi e Giovanni Pernice - 38 punti

e Giovanni Pernice - 38 punti Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli - 36 punti

ed Erika Martinelli - 36 punti Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina - 33 punti

e Anastasia Kuzmina - 33 punti Manuela Moreno e Carlo Aloia - 31 punti

e Carlo Aloia - 31 punti Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli - 27 punti

e Rebecca Gabrielli - 27 punti Fabio Fognini e Giada Lini - 21 punti

e Giada Lini - 21 punti Massimo Ghini e Valentina Fiorini - 14 punti

Monica Guerritore e Luca Urso conquistano venti punti di bonus che si sommeranno nella prossima puntata al voto della giuria. La seconda puntata si è conclusa senza ballottaggi e senza eliminazioni. Tutte le coppie torneranno dunque in pista sabato prossimo.