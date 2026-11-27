A Ballando con le Stelle continua a far discutere il rapporto tra Barbara D'Urso e Simona Ventura. Milly Carlucci interviene e parla degli attacchi sui social che avrebbero ferito la collega.

Domani, sabato 28 novembre, andrà in onda un nuovo appuntamento con Ballando con le Stelle, l'ultimo prima della puntata interamente dedicata ai ripescaggi. Mentre resta ancora incerto il destino di Ornella Muti, che rischia di doversi ritirare dalla competizione a causa di una broncopolmonite, l'attenzione del pubblico è concentrata soprattutto sullo scontro tra Barbara D'Urso e Simona Ventura.

A riaccendere le tensioni è stato un video pubblicato dalla Ventura, nel quale ha raccontato di non essere stata salutata dalla collega nei corridoi del talent show. Una vicenda che ha rapidamente attirato l'attenzione dei telespettatori e acceso il dibattito sui social.

Milly Carlucci rompe il silenzio sul caso Barbara D'Urso-Simona Ventura

Nelle ultime ore anche Milly Carlucci ha deciso di intervenire sulla questione. Questa volta, a differenza di quanto accaduto in occasione delle tensioni tra Guillermo Mariotto e la conduttrice, quando aveva preferito mantenere una posizione più defilata, la padrona di casa di Ballando con le Stelle ha scelto di commentare quanto sta succedendo.

Milly Carlucci e Barbara D'Urso

La conduttrice, tuttavia, ha precisato di non voler prendere le parti di nessuna delle due protagoniste, sottolineando la natura personale della vicenda. "Non posso entrare in questa cosa personale", ha dichiarato Milly Carlucci, prima di aggiungere una considerazione su uno degli aspetti che avrebbero maggiormente ferito Simona Ventura.

Le parole di Milly Carlucci sembrano dare ragione a Simona Ventura?

Nel suo intervento, Milly ha fatto riferimento soprattutto alle presunte tensioni nate sui social network e agli attacchi che Simona Ventura avrebbe ricevuto nel corso degli ultimi tempi. "Io so che una delle cose che Simona lamenta è il fatto che lei spesso sia stata oggetto di un attacco coordinato sui social. Quello che succede tipicamente nel web. E quindi questa è una cosa che l'ha fatta stare male, perché non è sembrato un attacco spontaneo, è sembrato un attacco coordinato. Ma sono cose che dovranno dire, se lo vorranno, le protagoniste di questa cosa".

Parole che, pur senza rappresentare una presa di posizione esplicita, sembrano riconoscere il disagio vissuto da Simona Ventura e il peso che gli attacchi sui social avrebbero avuto sulla conduttrice. Una dichiarazione che potrebbe essere letta anche come un riferimento indiretto alla posizione di Barbara D'Urso, e un'accusa ai fan di quest'ultima, presunti responsabili della shitstorm ai danni della Ventura.