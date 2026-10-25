Ballando con le Stelle, scontro tra Giovanni Pernice e Mariotto: Carolyn Smith rimprovera Safroncik

La quarta puntata si accende con il botta e risposta tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto. Al termine dell'esibizione di Anna Safroncik, Carolyn Smith interviene sul rapporto con Leonardo Lini.

La quarta puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 24 ottobre, è stata segnata da momenti di tensione e confronti accesi. Da una parte, lo scontro in diretta tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto, nato dopo il commento del giudice sull'esibizione di Noemi Bocchi. Dall'altra, l'intervento di Carolyn Smith nei confronti di Anna Safroncik, al termine della sua performance con il maestro Leonardo Lini. Due episodi diversi, accomunati da un clima tutt'altro che disteso nello studio del programma di Rai 1.

Ballando con le Stelle, Giovanni Pernice contro Guillermo Mariotto: scontro in diretta

Le tensioni tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto sono proseguite anche nella quarta puntata di Ballando con le Stelle. Dopo le incomprensioni della settimana precedente, tra il maestro di ballo e il giudice si è acceso un nuovo confronto, questa volta a seguito delle osservazioni di Mariotto sulla performance di Noemi Bocchi.

Pernice ha rivendicato la propria esperienza e la preparazione nel mondo della danza, affermando: "Sono trent'anni che studio ballo". Una frase che ha fatto da preludio a un botta e risposta sempre più acceso.

A innescare la discussione è stato il commento di Guillermo Mariotto sulla spaccata eseguita da Noemi Bocchi durante la coreografia. Il giudice ha dichiarato: "Siamo in una gara di ballo, non in una scuola di ballo. Oggi la spaccata di Noemi Bocchi mi ha fatto capire Francesco Totti".

Pernice ha contestato il collegamento tra il commento e la coreografia, chiedendo: "Che cosa c'entra con la coreografia?". La risposta di Mariotto non si è fatta attendere: "Stai zitto, fai più bella figura".

Il maestro ha quindi cercato di riportare il confronto sulla valutazione della performance, domandando al giudice: "Ti è piaciuto il ballo?" Mariotto ha replicato: "Riesci a stare zitto? Stavo per darvi 10, sei proprio maleducato e fuori luogo, fai più bella figura se stai zitto. Bocchi ha fatto un bel ballo"*.

Nel confronto è intervenuta anche Barbara D'Urso, che ha preso le difese del maestro sottolineando il contributo dato alla concorrente: "Lei ha fatto un bel ballo perché ha un bravo maestro".

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice a Ballando con le stelle 2026

Anna Safroncik e Leonardo Lini, interviene Carolyn Smith

Un altro momento di tensione ha coinvolto Anna Safroncik e il suo maestro Leonardo Lini. Il loro rapporto era già finito al centro delle discussioni nella puntata di sabato scorso, ma a riaccendere l'attenzione questa settimana sono state alcune parole dell'attrice, che, riferendosi a Leonardo, aveva commentato: "Ce l'avessi io un maestro così, invece ho questa testa di legno". Una battuta ripresa dalle telecamere che non è passata inosservata alla presidente della giuria, intervenuta direttamente al termine dell'esibizione della coppia.

Carolyn Smith rimprovera Anna Safroncik: "Non è accettabile"

Dopo la performance, Carolyn Smith ha spiegato di aver vissuto una settimana difficile a causa delle parole pronunciate nei confronti del maestro. "Per fortuna, in pratica, non ho pubblicato quello che ho scritto su di te, perché una persona, qualsiasi, indipendentemente chi è, che insulta un insegnante che ti sta lì per aiutarti, non è accettabile, mi dispiace", ha esordito la Smith. Nel suo intervento la presidente di giuria ha difeso il lavoro di Leonardo Lini, definendolo un bravo ballerino e insegnante, e ha sottolineato l'importanza del rispetto nei confronti di chi è chiamato ad aiutare un concorrente nel proprio percorso.

La presidente della giuria ha richiamato anche il tema della disciplina nella danza classica, facendo riferimento alla madre di Safroncik e alla conversazione avuta con lei prima della trasmissione. Nel suo discorso ha ribadito che rivolgere un insulto a un insegnante non è accettabile e ha espresso l'auspicio che episodi simili non si ripetano.

L'intervento si è concluso con un messaggio diretto all'attrice: Carolyn Smith ha chiesto che parole di quel tipo non vengano più pronunciate, né da lei né da altri concorrenti "io mi auguro di non sentire mai più una cosa così, né da te o qualcun altro, ok?". Per Rossella Erra e Sara di Vaira la tensione tra Anna Safroncik e Leonardo Lini nasce da una forte attrazione.