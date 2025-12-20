Ballando con le Stelle, stasera la finale su Rai 1: coppie in gara, ospiti e anticipazioni

Sabato 20 dicembre il dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1 chiude la ventesima edizione. Ecco chi sono le coppie che si affronteranno nella finale e gli ospiti in studio.

Ballando con le Stelle arriva alla sua serata conclusiva. Sabato 20 dicembre, in prima serata su Rai 1, il programma condotto da Milly Carlucci incorona la coppia vincitrice della ventesima edizione, al termine di una stagione che ha registrato ascolti solidi, molte polemiche (come da tradizione), qualche flirt più o meno concreto e percorsi molto diversi tra loro. La finale di stasera si presenta quindi come una puntata densa, dove la competizione è più accesa che mai.

Ballando con le Stelle, lo spareggio apre la puntata finale

Rosa Chemical ed Erica Martinelli

La serata finale di Ballando con le Stelle si apre con uno spareggio decisivo, rimasto in sospeso dopo la semifinale. A contendersi l'ultimo posto disponibile per proseguire la gara sono Paolo Belli con Anastasia Kuzmina, Rosa Chemical con Erica Martinelli e Martina Colombari con Luca Favilla. Solo una delle tre coppie potrà accedere alla fase centrale della finale, mentre per le altre il percorso si interromperà a un passo dal traguardo.

È un avvio che può condizionare anche il resto della puntata perché chi passa dovrà poi reggere un ritmo serrato, con poco tempo per prendere fiato e tanta pressione addosso. E, in una finale, anche l'energia con cui si entra in pista può pesare quanto i passi di danza.

Chi sono le coppie in gara

Ballando con le Stelle, Fialdini e Pernice

Una volta definito il quadro completo dei concorrenti, la finale entra nel vivo con cinque coppie già qualificate. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice arrivano all'ultima puntata da favoriti indiscussi di questa edizione.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca hanno affrontato una delle esperienze più osservate dell'edizione, sia per le polemiche tra l'ex regina dei salotti televisivi e Selvaggia Lucarelli, ma anche per un'intesa profonda tra i due.

Andrea Delogu, in coppia con Nikita Perotti, ha invece costruito un percorso di crescita progressiva, puntando su interpretazione ed espressività. E facendo nascere ben più di un sospetto su una possibile frequentazione anche oltre la scena.

Sul fronte sportivo, Fabio Fognini con Giada Lini ha portato in pista disciplina e competitività, mostrando miglioramenti costanti nel corso delle settimane. Filippo Magnini e Alessandra Tripoli hanno invece lavorato sulla regolarità, arrivando in finale con un profilo solido e senza passaggi a vuoto evidenti.

Gli ospiti della finale di Ballando con le Stelle 2025

Per la finale non mancano gli ospiti, che si alterneranno sul palco del sabato sera di Rai 1 facendo da interludio musicale alla gara di ballo. Per primo arriva in studio Riccardo Cocciante, protagonista di un intervento live pensato per sottolineare il carattere celebrativo della serata. Spazio anche a Lucio Corsi, che porterà un brano dal tono più intimo, perfetto per il periodo natalizio.

Giuria, tesoretto e il ruolo del pubblico

A giudicare le esibizioni torna la giuria storica, composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Come da tradizione, il tesoretto assegnato da Alberto Matano potrà incidere sull'andamento della gara. A bordo pista saranno presenti anche i Tribuni del Popolo, chiamati a commentare l'andamento della serata. Il verdetto finale, però, sarà determinato anche dal voto del pubblico da casa.

Questa sera, tra spareggi, coreografie e votazioni, verrà scritta una nuova pagina della storia del programma, con una sola certezza: il risultato si deciderà solo negli ultimi minuti.