Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso a Selvaggia Lucarelli: "Mi fai ridere". Lei replica “Tu Rosichi"

Nuova puntata, nuovo scontro a Ballando con le Stelle. Nella serata del 22 novembre il momento più teso è arrivato dopo la clip dedicata alla coppia formata da Barbara D'Urso e il maestro Pasquale La Rocca, in cui il ballerino commentava alcune critiche della giuria, citando anche osservazioni relative alle sue precedenti edizioni, quando era stato giudicato 'più brillante'.

La miccia si accende sulla clip, Selvaggia Lucarelli: "Barbara, perché ti nascondi?"

Rientrata in studio, la giurata ha subito sottolineato come nella clip fosse stato mostrato quasi esclusivamente il commento di Pasquale La Rocca, con la conduttrice del tutto assente: "Mi lascia perplessa questa cosa. Sembra che stiamo parlando solo di Pasquale. Barbara D'Urso è praticamente sparita: ha parlato solo lui, lui commentava i voti e rispondeva al posto suo. Ma lei dov'è? Perché si nasconde dietro Pasquale? È lei che deve difendere il percorso".

Barbara D'Urso replica: "A cosa dovrei rispondere?"

La D'Urso ha risposto con tono ironico: "Rispondere a cosa? Qualcuno mi ha fatto una domanda?" La Lucarelli ha accusato la conduttrice di fare gaslighting, sostenendo che stesse "confondendo le acque", e invitandola a intervenire direttamente. Barbara ha mantenuto un atteggiamento distaccato: "Trovo tutto molto divertente. Continuo a non capire a chi dovrei rispondere".

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso

La risposta che fa infuriare Selvaggia

Lucarelli ha chiesto alla coppia se non si sentisse valorizzata, e la D'Urso, senza guardarla direttamente, ha ribattuto: "I voti sono alti, ma a volte le motivazioni non c'entrano niente con l'esibizione. È ciò che avvertiamo noi, forse anche da casa". Di nuovo incalzata da Selvaggia - "Mi vedi? Non mi guardi" - la conduttrice ha replicato: "La telecamera mi stava facendo un primo piano e guardavo gli amici a casa, col cuore. Selvaggia, io so cosa vorresti... mi fa ridere".

La questione social: il post sulla "demolizione psicologica"

La Lucarelli ha poi toccato il tema della settimana: la storia Instagram condivisa dalla D'Urso del giornalista Mario Manca di Vanity Fair che parlava di una "demolizione psicologica lenta e logorante" ai suoi danni. "Dici che va tutto bene, ma non è vero. Hai condiviso un post che definisce questo programma un purgatorio televisivo. Qual è la verità?"

Carmelita ha ribattuto: "Tu sei il giudice, non devi commentare ciò che condivido sui social. Io sono qui per ballare e ascoltare i giudici... che in un mondo perfetto eviterebbero attacchi verbali e violenti". La blogger ha contestato: "Chi ti attacca violentemente? Vivi in una bolla di fantasia".

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La conduttrice ha risposto piccata: "Se interrompi sei una scostumata, così mi ha insegnato mio padre! Da Canino, Zazzaroni, Smith e Mariotto non ho mai letto nulla del genere sui concorrenti. Tu scrivi, riveli, fai scoop". Lucarelli ha affondato: "Allora rosichi. Finalmente! Basterebbe ammetterlo".

L'intervento di Milly Carlucci e la nuova stoccata della Lucarelli

La conduttrice di Ballando con le stelle ha tentato di placare i toni: "C'è un muro di incomunicabilità". Ma Barbara ha ribattuto "Per me è tutto chiarissimo, nessun muro". Prima del giudizio di Mariotto, la Lucarelli ha lanciato un'ultima critica "Di quale 'gente' parli? Sei convinta di avere un tuo pubblico che ti sostiene. Ma il pubblico si conquista con un po' di verità, e tu non ce la regali mai".