Filippo Magnini a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ha scelto lui. Federica Pellegrini rinuncia?

Nuovo ingresso nel cast di Ballando con le Stelle: sulla pista da ballo del talent show di Milly Carlucci, che prenderà il via sabato 27 settembre 2025, si esibirà un altro grande sportivo. Dopo l'annuncio di Fabio Fognini, oggi è la volta di Filippo Magnini, uno dei più forti velocisti della storia del nuoto azzurro.

L'annuncio social: Filippo Magnini è un nuovo concorrente di Ballando con le Stelle

Come di consueto, l'annuncio è arrivato tramite un video pubblicato sul profilo Instagram del programma. Nelle immagini Magnini appare in piscina, con cuffia e occhialini: dopo un tuffo, si lascia andare a una sorta di nuoto sincronizzato, con la testa rivolta verso il fondo della piscina e le gambe che emergono in superficie muovendosi come in una danza. Poi, rivolgendosi a Milly Carlucci, dichiara: "La mia prossima gara non sarà in piscina, ma sulla pista da ballo. Ciao Milly, arrivo!"

Il cast del talent show ad oggi

Il nome di Filippo Magnini si aggiunge così agli altri concorrenti già annunciati: Fabio Fognini, Barbara d'Urso, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu e Maurizio Ferrini, in arte la Signora Coriandoli.

Anche Fabio Fognini è un concorrente di Ballando con le stelle

Federica Pellegrini rinuncia ad affiancare Milly Carlucci?

Secondo indiscrezioni di Dagospia, l'arrivo di Magnini sarebbe anche uno dei motivi che avrebbero spinto la campionessa olimpica a fare un passo indietro e rifiutare la proposta di sostituire Paolo Belli nel programma. Quest'ultimo, infatti, dovrebbe essere in gara come concorrente della nuova edizione. Federica Pellegrini e Magnini sono stati protagonisti di una storia d'amore intensa e tormentata, iniziata quando la campionessa olimpica era ancora legata al nuotatore Luca Marin. Oggi Federica è sposata con Matteo Giunta, cugino dello stesso Magnini.

Chi è Filippo Magnini

Soprannominato Superpippo, è un ex nuotatore italiano e uno dei più grandi velocisti della storia del nuoto azzurro. Specialista dei 100 metri stile libero, ha conquistato due titoli mondiali consecutivi (2005 e 2007) e tre titoli europei nella stessa disciplina. Dopo il ritiro dalle competizioni, è diventato un volto noto della televisione e ha sposato la showgirl Giorgia Palmas.