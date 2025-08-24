Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, il chiarimento: “Nessun contributo da parte di Milly”

Nei giorni scorsi, dopo l'ufficializzazione del ritorno di Barbara d'Urso in Rai come concorrente di Ballando con le Stelle, si erano diffuse indiscrezioni secondo cui Milly Carlucci, fortemente determinata a portarla nel programma, avrebbe contribuito personalmente al cachet della conduttrice.

I rumor sul presunto cachet da capogiro

Secondo alcuni rumor, rilanciati anche dal quotidiano Repubblica, Barbara avrebbe chiesto tra i 50.000 e i 70.000 euro a puntata, cifra che, secondo altre voci, in parte sarebbe stata coperta dalla padrona di casa del talent show del sabato sera, che partirà il prossimo 27 settembre.

La smentita sul contributo personale di Milly Carlucci

A mettere ordine tra le voci ci ha pensato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che in un video pubblicato sui social ha definito la notizia "falsa". Anzi, secondo il giornalista, la d'Urso avrebbe accettato di partecipare al programma con un compenso dimezzato rispetto a quanto richiesto inizialmente, pur di tornare sul piccolo schermo e rilanciare la propria carriera, dopo il periodo di stop seguito all'uscita da Pomeriggio 5.

Filippo Magnini

Qualche giorno fa il sito di Davide Maggio aveva sottolineato come la "premiata ditta Carlucci-De Andreis" riesca sempre a portare a segno colpi importanti per il cast di Ballando con le Stelle, alimentando i dubbi sui cachet dei concorrenti e in particolare di Barbara D'Urso. Ma la smentita di Alessi sembra chiudere la questione.

Milly Carlucci e la forza del suo casting

Nel frattempo, il cast della ventesima edizione continua ad arricchirsi: oltre a Barbara d'Urso, sono già stati annunciati: Fabio Fognini, Nancy Brilli, Martina Colombari, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Rosa Chemical, Andrea Delogu, Maurizio Ferrini (la Signora Coriandoli) e, ultimo in ordine di tempo, il campione olimpico di nuoto Filippo Magnini.