Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli replica alle lamentele di Barbara D'Urso: " Show non è insultarsi"

La giurata replica alle parole della conduttrice e ribadisce che si può fare spettacolo senza cadere nel trash, perché lo show è rappresentato dal racconto, dall'ironia e dall'autenticità.

Durante la quarta puntata di Ballando con le Stelle è andato in scena il primo vero scontro tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli. Tutto è accaduto dopo l'esibizione della conduttrice partenopea, quando la giurata ha criticato la performance definendola troppo controllata. Nelle ultime ore il dialogo a distanza tra la concorrente e la giurata si è infiammato di nuovo.

Lo scontro della quarta puntata

"C'è un problema a livello di show. Tu sei stata la televisione per decenni e sei stata anche la più brava nel tuo segmento. Ballate molto bene, ma il vero problema è cosa si dirà dopo: che balli bene e basta", ha commentato Lucarelli. Un botta e risposta acceso, interrotto bruscamente da Milly Carlucci che ha mandato in onda la pubblicità. Tuttavia, la polemica non si è fermata lì e ha continuato a far discutere anche dopo la puntata, vinta proprio da Barbara D'Urso.

La replica di Barbara D'Urso: "Non capisco cosa voglia la giuria da me"

Nel dietro le quinte, durante la clip di Ballando Segreto, la conduttrice e concorrente ha espresso tutta la sua perplessità per le critiche ricevute: "Io non riesco davvero a capire cosa la giuria voglia da me. Mi hanno parlato di una Barbara D'Urso trash e mi aspettavo questo. Ma cosa significa 'Barbara D'Urso trash'? Se in quegli anni ho fatto certe cose era perché il pubblico le condivideva. Erano altri tempi, un'altra realtà. Ora sono qui per fare un percorso diverso. Capisci perché sono confusa? Io lo show lo posso fare, mi attacco anche al lampadario".

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

Selvaggia Lucarelli risponde su Instagram: "Fare show non vuol dire litigare"

La risposta della giurata non si è fatta attendere. Nelle sue storie Instagram, la giurata del dancing show ha chiarito il senso delle sue parole, rivendicando la propria idea di spettacolo: "Sono contenta che si apra un dibattito su cosa significhi 'fare show'. È divertente vedere chi si indigna dicendo che la lite non è show".

"Esistono altri modi di farlo: con la personalità, con un racconto originale, con battute o riflessioni interessanti. Fare show non significa solo litigare." E, in chiusura, da Selvaggia Lucarelli è arrivato un affondo diretto alla D'Urso e al tipo di televisione da lei rappresentata: "Se per voi fare show è solo gente che si insulta, è perché non vi viene in mente altro oltre gli ospiti della TV peggiore di Barbara D'Urso."