Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: "È come un fidanzato che ho lasciato io"

Selvaggia Lucarelli racconta il suo addio a Ballando con le Stelle e commenta la nuova giuria del programma di Milly Carlucci, spiegando con ironia perché considera ormai chiusa quella esperienza televisiva.

Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Ballando con le Stelle, il programma di Milly Carlucci nel quale per anni ha ricoperto il ruolo di giurata. In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha raccontato il suo rapporto con lo show e ha commentato anche il suo ruolo a Mediaset, tra Grande Fratello Vip e L'Isola dei Famosi.

Selvaggia Lucarelli e Ballando con le Stelle: "Non mi manca la paletta"

Alla domanda se le manchi Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha risposto senza esitazioni. "No, non mi manca la paletta perché non bisogna pensarla come un prolungamento di sé: a un certo punto si posa". Una frase che racconta bene il suo modo di guardare alla televisione e alle esperienze professionali che, dopo alcuni anni, possono anche arrivare al termine.

Lucarelli ha poi risposto anche alla domanda su cosa pensi di chi ha preso il suo posto nella giuria di Ballando con le Stelle. Dopo il suo addio, infatti, sono entrati nel programma Barbara d'Urso e Alberto Matano, che hanno preso il posto suo e di Fabio Canino. "Non penso niente di chi mi sostituisce, anche perché 'Ballando' è come un fidanzato che ho lasciato io. Sinceramente, quando lasci un fidanzato, con chi si rifidanzerà il tuo ex non ti riguarda".

Selvaggia Lucarelli al GF Vip

Un paragone ironico e diretto, nel pieno dello stile di Selvaggia Lucarelli, che ha così spiegato il suo atteggiamento nei confronti del programma dopo la sua uscita.

Il tema Ballando con le Stelle è tornato anche sui social. Il giorno dopo la messa in onda del programma, l'opinionista ha ironizzato sui commenti di alcuni telespettatori che hanno detto di sentire la sua mancanza nel talent show di Milly Carlucci. "Anni di 'levatela da lì', anni di 'lasciatela lì', poi vado altrove e 'ridatecela'. È tutto stupendo", ha scritto Selvaggia Lucarelli.

Il presente di Selvaggia Lucarelli: Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi

Oggi il percorso televisivo di Selvaggia Lucarelli prosegue al Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, dove ricopre il ruolo di opinionista al fianco di Cesara Buonamici. Al settimanale ha raccontato quanto sia impegnativa questa nuova esperienza: "Ogni puntata mi mette a dura prova, sto resistendo strenuamente alla tentazione di essere caustica".

Una battuta che conferma anche il tono con cui Lucarelli sta affrontando il nuovo ruolo all'interno del reality di Canale 5. Nell'intervista c'è spazio anche per L'Isola dei Famosi, programma che Lucarelli ha condotto e che tornerà su Canale 5 in una data ancora da stabilire, dopo essere stato registrato questa estate.

La giornalista ha raccontato di aver scoperto una nuova parte di sé proprio grazie a questa esperienza: "Ho capito che so condurre. Non mi ero mai misurata in una conduzione e avevo il dubbio di non saperlo fare."

Tra gli aspetti più difficili, invece, ha indicato le condizioni climatiche: "Il peggio? Le temperature estreme delle Filippine". Parlando del cast, Lucarelli ha inoltre anticipato un'edizione caratterizzata da dinamiche particolarmente vivaci: "Divertente ma anche conflittuale, intimo, grottesco, con grandi rivalità".