Ballando con le Stelle senza Selvaggia Lucarelli, poi arriva il suo messaggio: "Ridatecela"

Dopo la prima puntata senza di lei, la giornalista ha letto i commenti del pubblico e ha risposto con ironia, sottolineando il curioso cambio di atteggiamento nei suoi confronti.

La prima puntata della nuova edizione di Ballando con le Stelle ha segnato ufficialmente l'inizio di una nuova era per il programma di Milly Carlucci. Per la prima volta dopo diversi anni, infatti, al tavolo della giuria non c'era Selvaggia Lucarelli, una delle protagoniste più riconoscibili del talent show di Rai 1.

La giornalista ha lasciato il programma e il suo storico posto è stato occupato da Barbara D'Urso, anche Alberto Matano è entrato a tutti gli effetti nella giuria dopo l'addio di Franco Canino. Una novità che non è passata inosservata al pubblico, soprattutto sui social, dove durante la serata sono comparsi diversi commenti dedicati proprio all'assenza di Lucarelli.

Ballando con le Stelle: Selvaggia Lucarelli risponde dopo la prima puntata

La prima puntata ha mostrato quindi una giuria profondamente rinnovata. Accanto a Carolyn Smith, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni, il pubblico ha trovato Alberto Matano e soprattutto Barbara D'Urso, alla sua prima esperienza nel ruolo di giudice dopo essere stata concorrente nella precedente edizione.

Ed è proprio l'assenza di Selvaggia Lucarelli ad aver attirato l'attenzione di molti telespettatori. Sui social, infatti, non sono mancati i commenti di chi ha ammesso di sentire la mancanza dei suoi giudizi, delle sue battute e soprattutto di quel tono particolarmente pungente che negli anni ha caratterizzato i suoi interventi a Ballando con le Stelle.

Una situazione quasi paradossale per Lucarelli, spesso al centro delle polemiche proprio per la durezza dei suoi giudizi. A distanza di poco tempo dal suo addio, una parte del pubblico sembra però aver cambiato prospettiva, arrivando a chiedere nuovamente la sua presenza nel programma.

Barbara D'Urso nella giuria di Ballando con le stelle

Lucarelli non è rimasta indifferente alle reazioni arrivate dopo la prima puntata. La giornalista ha infatti condiviso sui social un post nel quale ha commentato con ironia il fatto che, dopo anni di critiche e richieste di allontanamento, ora siano in molti a rimpiangerla.

"Anni di 'levatela da lì', anni di 'lasciatela lì', poi vado altrove e 'ridatecela'. È tutto stupendo", ha scritto Selvaggia Lucarelli. Poi ha aggiunto: "Grazie per l'affetto, ho letto e mi ha fatto piacere, ma alla fine è solo tv. E, come intuite dalla foto, resto umile".

Un messaggio che restituisce bene il tono ironico scelto dalla giornalista. Lucarelli sembra infatti giocare sul cambiamento di atteggiamento del pubblico nei suoi confronti: per anni è stata una delle figure più divisive di Ballando con le Stelle, mentre oggi, dopo la sua uscita di scena, c'è chi ne sente la mancanza.

Ma non è finita qui. Selvaggia Lucarelli ha infatti condiviso anche una storia Instagram tratta da The Big Bang Theory. Nella foto c'è il personaggio di Sheldon Cooper, la caption recita: "Ora basta parlare di me, parliamo di te: cosa pensi di me?".

Una scelta che sui social non è passata inosservata e che alcuni hanno interpretato come una possibile frecciata a Barbara D'Urso, ora seduta proprio al posto che per anni è stato occupato da Lucarelli. La storia di Sheldon Cooper potrebbe essere letta anche come una nuova battuta della giornalista sul clamore nato intorno alla sua assenza.

Da concorrente a giurata: il nuovo ruolo di Barbara D'Urso

Il debutto di Barbara D'Urso rappresenta una delle principali novità di questa edizione. La conduttrice conosce già bene il meccanismo del programma, avendo partecipato alla scorsa stagione come concorrente. Ora, però, il ruolo è completamente diverso: da protagonista sulla pista da ballo è passata dall'altra parte del bancone, chiamata a giudicare le esibizioni degli altri concorrenti.

E proprio questo cambio di prospettiva rende ancora più curioso il confronto a distanza con Selvaggia Lucarelli, che nella passata edizione aveva commentato le sue performance e con la quale non erano mancati momenti di tensione e scambi particolarmente accesi. La nuova stagione di Ballando con le Stelle, dunque, è partita con una certezza: anche senza essere più seduta in giuria, Selvaggia Lucarelli continua a far parlare di sé.