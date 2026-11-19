Il caso Garlasco, il giallo della ricina e l'omicidio di Desirée Piovanelli tornano al centro del dibattito televisivo. Saranno queste le tre vicende protagoniste della nuova puntata di Ore 14 Sera, il programma condotto da Salvo Sottile, in onda stasera giovedì 19 novembre alle 21:20 su Rai 2. Dall'annunciata istanza di revisione della condanna di Alberto Stasi ai messaggi social di Sara Di Vita, fino all'appello del padre di Desirée, la trasmissione proporrà un approfondimento sugli elementi investigativi, le ricostruzioni e gli interrogativi ancora aperti.

Garlasco, ricina e Desirée Piovanelli: i temi della puntata di Ore 14 Sera

La trasmissione si aprirà con gli ultimi sviluppi sul delitto di Garlasco, tornato sotto i riflettori anche alla luce dell'annunciata istanza di revisione della condanna di Alberto Stasi. Il talk show stasera si chiede quali elementi potrebbero sostenere la richiesta e quali scenari giudiziari potrebbero aprirsi. Al centro del confronto anche il lavoro del RIS, gli accertamenti scientifici, le presunte criticità investigative e le tracce sulle quali si sono concentrate nuove interpretazioni. Spazio inoltre agli elementi che, secondo alcune ricostruzioni, chiamerebbero in causa Andrea Sempio, nel tentativo di distinguere dati verificabili, ipotesi e aspetti ancora controversi.

Riflettori puntati anche sul caso della ricina, con un collegamento internazionale da Berlino. L'inviato Tommaso Mattei sarà in diretta davanti all'Istituto Robert Koch per approfondire la vicenda dalla Germania. Particolare attenzione sarà riservata ai messaggi inediti che Sara Di Vita aveva pubblicato sui social prima della morte: contenuti che potrebbero contribuire a ricostruire il contesto e a comprendere meglio gli interrogativi ancora aperti.

Infine, la puntata tornerà sull'omicidio di Desirée Piovanelli, con l'appello del padre, che continua a chiedere giustizia e a invocare piena chiarezza sulla vicenda. Ad accompagnare Salvo Sottile nel dibattito in studio saranno, tra gli altri, Simonetta Matone, Gianluca Zanella, Stefano Tura, Anna Maria Casale, Vittoriana Abate, Carlo Taormina e Rita Cavallaro.