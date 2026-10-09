Ballando con le Stelle, Riccardo Rossi contro Alberto Matano: "Ha sbagliato proprio i termini"

Dopo il debutto in salita a Ballando con le Stelle, Riccardo Rossi risponde ad Alberto Matano, che aveva definito la sua esibizione un'improvvisazione mal riuscita, e commenta anche le parole di Guillermo Mariotto.

Riccardo Rossi non ci sta e risponde ad Alberto Matano dopo il giudizio sulla sua esibizione a Ballando con le Stelle. L'attore, protagonista della nuova edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha commentato in un'intervista a Fanpage le critiche ricevute durante la prima puntata, chiarendo il suo punto di vista sulla performance che lo ha portato in fondo alla classifica.

Riccardo Rossi ultimo in classifica a Ballando con le Stelle: la replica a Matano

Il debutto sulla pista da ballo non è stato semplice per Riccardo Rossi, che gareggia in coppia con la ballerina Elisa Terrasi. Al termine della prima puntata, il concorrente ha ottenuto 12 punti, classificandosi all'ultimo posto della graduatoria provvisoria. A far discutere, però, non è stato soltanto il punteggio, ma anche il commento di Alberto Matano, che ha definito la sua esibizione "un'improvvisazione mal riuscita".

Una valutazione che l'attore non ha condiviso, come ha spiegato nel corso dell'intervista: "Ha sbagliato proprio i termini, perché non erano improvvisate. Non erano improvvisazioni mal riuscite, assolutamente".

Alberto Matano a Ballando con le Stelle

Nel corso della chiacchierata con il portale, Riccardo Rossi ha commentato anche la battuta di Guillermo Mariotto, che dopo la sua esibizione gli aveva consigliato di rivolgersi a un esorcista. L'attore ha apprezzato l'ironia del giudice, arrivando a definirla "la battuta più bella della serata".

Rossi ha poi riconosciuto che, attorno alla sua figura, potrebbe esserci fin troppo rumore mediatico. "Quella caciara che mi avvolge, lui vorrebbe che io me ne privassi un pochino. È quasi troppo pepe", ha raccontato, spiegando il senso del commento di Matano.

Nonostante l'ultimo posto, Riccardo Rossi non sembra intenzionato a lasciarsi scoraggiare. La sua avventura a Ballando con le Stelle prosegue al fianco di Elisa Terrasi, con la possibilità di dimostrare nelle prossime esibizioni un'intesa diversa e conquistare il favore della giuria.

La sfida, dunque, è ancora aperta: dopo un esordio complicato, l'attore avrà una nuova occasione per sorprendere il pubblico e ribaltare le aspettative a cominciare da domani sera.