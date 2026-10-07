Ballando con le Stelle: Pasquale La Rocca risponde a Barbara D’Urso: "Era molto prevedibile"

È disponibile su RaiPlay la seconda puntata di Ballando segreto, lo spin-off ufficiale in esclusiva streaming dedicato al dietro le quinte di Ballando con le Stelle. A condurre il programma è Milly Carlucci, che questa volta ha intervistato Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

Nella prima puntata, i due hanno ricevuto diversi complimenti da parte della giuria, con una sola eccezione: Barbara D'Urso, che lo scorso anno aveva partecipato al programma proprio in coppia con il ballerino napoletano.

La critica di Barbara D'Urso e la battuta di Simona Ventura

La critica della nuova giurata alla coppia è stata accompagnata anche da una battuta di Simona Ventura, che ha chiesto a 'Carmelita' se per caso non fosse "gelosetta" di Ornella Muti. Nel corso dell'intervista, Pasquale La Rocca ha dimostrato di aver preso con filosofia il giudizio negativo della sua conterranea: "Inevitabile che capitasse. Era molto prevedibile, me lo aspettavo", ha spiegato il ballerino, sottolineando di essere preparato alla reazione della sua ex allieva.

Ornella Muti e Pasquale La Rocca

In soccorso di Barbara D'Urso è arrivata proprio Ornella Muti, che ha commentato il particolare rapporto tra ballerino e concorrente: "Con il ballerino si crea un rapporto simbiotico e forse vedere la stessa cosa con un'altra donna deve essere un po' così. Me lo ha portato via". Pasquale La Rocca ha poi aggiunto: "Mi sarebbe piaciuto un commento sullo sforzo e sull'impegno che ha messo Ornella in questa coreografia".

Ornella Muti: "Mi sento un po' a disagio"

Milly Carlucci ha raccontato la crisi che ha colto Ornella Muti a poche ore dall'inizio del programma. La conduttrice ha ricordato un momento particolarmente difficile vissuto dall'attrice durante le prove: "Mi ricordo te giovedì sera, che piangevi sulla poltrona centrale della coreografia. Come ne sei venuta fuori? Dove hai trovato la forza? Hai dormito? ". "Devo trovare una mia centratura, un mio coraggio in un qualcosa in cui mi sento un po' a disagio. Quando sono me stessa sono molto minimal", ha risposto Ornella Muti.