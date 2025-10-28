Ballando con le stelle, Raimondo Todaro: "la giuria critica Pasquale La Rocca solo perché balla con Barbara”

Dopo settimane di giudizi severi, l'ex insegnante di Amici interviene e difende Barbara D'Urso, accusando la giuria di parzialità e di votare senza valutare l'esibizione.

L'edizione 2025 di Ballando con le Stelle, il celebre dance show condotto da Milly Carlucci su Rai 1, sta infiammando il pubblico e il web. Tra esibizioni spettacolari, tensioni in pista e giudizi taglienti, il programma è diventato terreno di scontro tra giurati, concorrenti e opinionisti esterni. Anche Raimondo Todaro che ha vinto per cinque volte il dance show, è intervenuto per tirare una frecciata alla giuria.

Una coppia al centro delle polemiche di Ballando con le Stelle

Tra le protagoniste più discusse c'è senza dubbio Barbara D'Urso, in coppia con il ballerino professionista Pasquale La Rocca. La conduttrice è approdata nel talent dopo due anni di assenza dalla TV, allontanata da un veto della famiglia Berlusconi, come hanno svelatogli gli audio pubblicati da Fabrizio Corona.

La complicità di Barbara e Pasquale

Durante la trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo, è stata trasmessa una clip del backstage che mostrava i due in atteggiamenti molto complici dopo le polemiche di sabato sera, Barbara e Pasquale sembrano più uniti che mai. La conduttrice partenopea è stata ancora una volta al centro delle critiche della giuria e in particolare di Selvaggia Lucarelli, che le rimprovera di non lasciarsi andare e di non interpretare pienamente lo spirito del programma.

Barbara D'Urso con Pasquale La Rocca

La frecciata di Raimondo Todaro: "Giudicano in base alla simpatia!"

A difendere Barbara D'Urso e a gettare benzina sul fuoco ci ha pensato l' ex professore di Amici di Maria De Filippi e pluricampione di Ballando con le Stelle: Raimondo Todaro. Ospite de La Volta Buona, il ballerino ha commentato senza peli sulla lingua il comportamento della giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Fabio Canino.

Secondo Todaro, i giudici non valuterebbero le performance in base alla qualità del ballo, ma alla simpatia personale verso i concorrenti. "L'ha detto prima Mariotto non volendo - ha spiegato Raimondo - l'anno scorso odiava Giovanni Pernice, ma siccome ora balla con Francesca Fialdini, che a loro piace, è diventato bravo. La Rocca, che era il numero uno, ora è diventato un pippone perché balla con la D'Urso. Vanno puramente a simpatia. Io ho vinto 5 volte perché non c'era ancora 50 giuria e 50 pubblico, era solo pubblico, tiè", ha concluso ridendo e facendo il gesto dell'ombrello verso Mariotto.

Anche Mara Venier durante l'ultima puntata di Domenica In, ha espresso solidarietà alla collega, difendendola pubblicamente e invitando i giurati a essere più obiettivi nei giudizi. Nella giornata di Domenica a parlare del comportamento della giuria e a lodare la sua partner ci aveva pensato Pasquale la Rocca con un post su Instagram .

Ballottaggi e tensioni in pista

Nella puntata di sabato 25 ottobre, vinta da Martina Colombari e Luca Favilla, due coppie sono finite al ballottaggio: Beppe Convertini con Veera Kinnunen ed Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale, che si giocheranno la permanenza nel programma nella prossima diretta. Intanto, Barbara D'Urso continua a dividere la giuria e il pubblico, ma resta tra le concorrenti più seguite di questa ventesima edizione.