Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca difende Barbara D’Urso: “Il mio posto è dove c’è danza e verità”

Dopo le accuse della giuria, Pasquale La Rocca rompe il silenzio e difende la sua coreografia con Barbara D'Urso, spiegando il senso della loro esibizione e il valore del rischio artistico.

Dopo le polemiche nate in seguito all'ultima puntata di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca ha deciso di rompere il silenzio e difendere pubblicamente la sua partner Barbara D'Urso e la scelta coreografica che ha fatto tanto discutere durante il quinto appuntamento del dance show.

Le critiche alla coreografia scelta da Pasquale La Rocca

Durante la puntata, l'esibizione di Barbara D'Urso - una salsa particolarmente energica e carica di ritmo - non è stata accolta con entusiasmo dalla giuria. Selvaggia Lucarelli, in particolare, ha criticato la performance definendola "eccessiva" e poco coerente con il percorso della conduttrice, dando il via a un acceso confronto in studio.

Secondo i giudici, il maestro Pasquale La Rocca avrebbe "spinto troppo sull'acceleratore", proponendo una coreografia giudicata sproporzionata rispetto alle capacità della concorrente. Un attacco che non ha toccato solo Barbara, ma anche lo stesso ballerino, finito al centro della discussione per le sue scelte artistiche.

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca

La replica di Pasquale La Rocca su Instagram

Il professionista di Ballando con le Stelle, ha risposto con fermezza sui social, difendendo il proprio operato e il lavoro svolto con la D'Urso: "Visto che ieri non ho avuto la possibilità di parlare Faccio questo lavoro da tutta la vita, con la stessa passione, dedizione e rispetto per il ballo, per le storie che raccontiamo e per le persone che ho accanto in pista"

Barbara D'Urso "meravigliosa e coraggiosa" secondo il suo maestro

"Non ho bisogno di ritrovare nessun 'posto', perché il mio posto è dove c'è danza, anima e verità. Non sono mai stato, e non voglio mai essere, qualcuno che resta nella comfort zone, nella difensiva o nella banalità." Il ballerino ha poi aggiunto parole di grande stima per la sua partner: "Riguardo alla serata di ieri: era un'esibizione ambiziosa, costruita in una settimana particolarmente intensa. Barbara è stata meravigliosa come sempre ed ha eseguito tutto con forza e coraggio."

Infine, La Rocca ha rivendicato il valore della sperimentazione artistica nel ballo, invitando a guardare oltre la semplice esecuzione tecnica: "Non credo di aver spinto nella direzione sbagliata, credo di aver semplicemente fatto ciò che deve fare un insegnante: provare a guardare oltre, cercare nuove direzioni, rischiare. E se ieri non tutto è arrivato perfettamente, io voglio continuare a provarci."

Con queste parole, Pasquale La Rocca ha voluto ribadire che il ballo non è solo tecnica, ma soprattutto espressione, coraggio e autenticità - valori che, secondo lui, Barbara D'Urso ha pienamente incarnato nella loro esibizione. Un punto di vista condiviso anche da Luca Tommasini, che a Domenica In ha elogiato l'esibizione di Barbara D'Urso, sostenendo che la conduttrice "ha fatto uno dei passaggi più difficili della storia della danza".