Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso e Selvaggia Lucarelli scontro epico: “Non ti guardo perché ho da fare!”

Il diverbio tra la conduttrice e la giurata ha dominato la serata. Tra frecciate, sarcasmo e repliche al vetriolo, la tensione tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli ha raggiunto un nuovo picco.

Nuovo acceso scontro tra Barbara D'Urso e Selvaggia Lucarelli durante la quinta puntata di Ballando con le Stelle in onda sabato 25 ottobre. Dopo l'esibizione della conduttrice partenopea in coppia con Pasquale La Rocca, il clima in studio si è infiammato a causa di una polemica nata da alcune dichiarazioni di Selvaggia a Tv Talk.

L'accusa di Barbara D'Urso a Selvaggia Lucarelli: "Tifi Francesca Fialdini"

Carmelita, come la chiamano i suoi fans, infatti, ha contestato alla giurata di tifare per Francesca Fialdini, come avrebbe dichiarato nel programma di Rai 3. "Nel mio concetto di giuria, un giurato non dovrebbe già dire adesso su chi punta per la vittoria", ha affermato la D'Urso, provocando la pronta reazione della giornalista. Selvaggia ha ribattuto con tono ironico: "Ti hanno riferito perché tu non mi guardi, quindi non vedi Tv Talk. Lo ami ma non lo guardi."

Le accuse reciproche tra giurata e concorrente di Ballando con le Stelle

Barbara non si è lasciata intimidire e ha replicato: "Selvaggia, io non ti guardo perché ho da fare. Ma se il tuo ego si accresce, dico che ti guardo! Ti vedo, eccome. E comunque questo è lo show che volevi, eccolo! Tu stai facendo intendere che io, con aria snob, dica che non vedo Tv Talk, ma non è così. In questo periodo non ho tempo, mi alleno spesso. Tu hai detto che punti sulla vittoria della Fialdini e per me una giurata non dovrebbe farlo."

Matteo Addino, coreografo e giudice del popolo

Anche Matteo Addino, giudice del popolo, è convinto che i giudici favoriscano Francesca Fialdini. Lucarelli ha provato a chiarire, spiegando che il suo non era un tifo ma un semplice pronostico: "A Tv Talk ho detto che secondo me vincerà la Fialdini, non che la tifo. Oddio, stai rosicando! Ci piace questa tua versione rosicona, la amo troppo". La tensione è salita ulteriormente quando Selvaggia ha accusato la D'Urso di essere diventata "trash" e di non lasciarle spazio per parlare.

Un rapporto sempre più teso

"Non mi fai più parlare, cavolo, sei diventata tutto quello che hai fatto in tv: il trash." Barbara ha risposto seccamente: "Guarda Selvaggia, non vale neanche la pena parlare con te, come avevo pensato già dalla prima puntata. That's it. Poverina. Per me finisce qui." Uno scontro che conferma come il rapporto tra le due donne sia tutt'altro che disteso. Già nella precedente puntata, Selvaggia Lucarelli aveva accusato Barbara D'Urso di "non fare abbastanza show", generando un confronto altrettanto teso.