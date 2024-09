Ballando con le Stelle, professionista annuncia il suo addio: non è stata una sua decisione

Dopo il saluto di Lucrezia Lando anche un altro professionista ha annunciato che nella nuova stagione non farà parte del cast del talent show, ma non per sua scelta.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è ormai alle porte, pronta a tornare sugli schermi sabato 28 settembre. Mentre il cast dei concorrenti sembra ormai definito, cresce la curiosità attorno ai professionisti che faranno parte del programma quest'anno. Dopo l'addio di Lucrezia Lando, un altro volto noto saluta il pubblico del programma: Simone Casula.

Un nuovo addio tra i professionisti di Ballando con le Stelle

A differenza di Lucrezia Lando, che ha scelto di lasciare il talent show per dedicarsi a nuovi progetti, Simone Casula ha dichiarato sui social che non è stata una sua scelta quella di abbandonare il talent show. A prendere questa decisione, infatti, è stata la produzione del programma. Nonostante ciò, il ballerino ha voluto chiarire che i rapporti con gli autori rimangono sereni e cordiali.

In un post condiviso su Instagram, l'ex partner di ballo di Rosanna Lambertucci ha condiviso il suo messaggio con i fan: "Ciao amici, ho pensato di rendervi partecipi della mia futura assenza nella prossima edizione di Ballando, nel rispetto di chi mi ha seguito e regalato affetto nelle edizioni passate".

"Le motivazioni che mi sono state date sono semplicemente riguardanti la scelta del cast dei vip. Non nego di essere dispiaciuto, ma quest'anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare in quella pista come ballerino per una notte. Auguro comunque un grosso in bocca al lupo a Milly, ai miei colleghi e ai nuovi concorrenti", ha scritto Casula.

Nonostante l'assenza dalla competizione principale, Simone Casula tornerà comunque sulla pista da ballo come ballerino per una notte, mantenendo così un legame con il programma e i suoi fan. Il cast di questa edizione di Ballando con le Stelle include personalità di spicco come Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, i Cugini di Campagna, Luca Barbareschi e l'attore turco Furkan Palali. Tra le donne, vedremo esibirsi Federica Nargi, Nina Zilli, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli.