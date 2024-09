Ballando con le Stelle, Milly Carlucci perde una protagonista importante: "Ho un nuovo progetto"

Ballando con le Stelle, il celebre programma di Milly Carlucci è pronto a riaccendere i riflettori sulla pista da ballo più famosa della Rai. Con l'avvicinarsi della nuova stagione, però, arriva una notizia inaspettata: una delle professioniste del cast, Lucrezia Lando, non farà parte del programma quest'anno. La ballerina ha annunciato la sua decisione attraverso un messaggio sui social media, sorprendendo i fan e gli spettatori.

L'addio di Lucrezia Lando a Ballando con le Stelle

Nei giorni scorsi, è stato svelato il cast della nuova edizione del talent show, ma nessuna informazione era stata rilasciata riguardo ai ballerini professionisti. Tuttavia, il gossip ha rivelato che Angelo Madonia, recentemente al centro dell'attenzione per la sua relazione con Sonia Bruganelli, sarà ancora uno dei professionisti di questa edizione. Nonostante ciò, Madonia non farà coppia con l'ex moglie di Paolo Bonolis, come alcuni avevano ipotizzato.

Parallelamente, altre voci suggeriscono un possibile ritorno di Raimondo Todaro, che nella nuova stagione lascerà Amici. Intanto, Lucrezia Lando ha voluto spiegare personalmente le ragioni della sua assenza attraverso le sue storie di Instagram: "Ciao a tutti! Quest'anno non farò parte del cast di Ballando con le Stelle. Ho deciso di prendermi questo periodo per concentrarmi su un nuovo e importantissimo progetto, che condividerò con voi nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff", ha scritto la ballerina, che lo scorso anno ha trovato l'amore tra le braccia di Lorenzo Tano, con cui faceva coppia.

Una foto di Lucrezia Lando

Il cast di questa edizione di Ballando con le Stelle è ricco di nomi noti. Tra i concorrenti figurano personaggi del calibro di Federica Nargi, Nina Zilli, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli, che ha smentito le voci secondo cui sarebbe la concorrente più esigente e difficile da gestire per la produzione.

A completare il cast, ci sono anche Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, i Cugini di Campagna, Luca Barbareschi e Furkan Palali, attore turco noto per la sua partecipazione alla soap Terra amara. Confermata inoltre la giuria del programma, che vedrà nuovamente Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli dare i voti agli aspiranti ballerini.