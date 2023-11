Ballando con le stelle: Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta sono i 'ballerini per una notte'

Nella terza puntata di Ballando con le stelle i ballerini per una notte saranno Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta. I due sono tra i protagonisti della fiction Blanca, giunta ormai in dirittura finale, giovedì prossimo andrà in onda la sesta ed ultima puntata della seconda stagione.

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle il ballerino per una notte è stato Andrea Antonello, un ragazzo autistico di trent'anni, accompagnato dal padre Franco. Alla loro storia è ispirato il film Tutto il mio folle amore, diretto da Gabriele Salvatores, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Tutto il mio folle amore. Nella seconda puntata gli ospiti sono stati i Pooh.

Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta a Ballando con le stelle

Nella terza puntata, quella che andrà in onda domani 4 novembre, Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta, noti per aver intrattenuto il pubblico di Rai 1 il giovedì con Blanca, si faranno conoscere anche come ballerini dagli spettatori di Milly Carlucci. Sono infatti loro i 'ballerini per una notte' che si esibiranno sulla pista più famosa d'Italia.

Nonostante non ci siano anticipazioni, è probabile che Blanca Ferrando e Sebastiano Russo, questo i nomi dei loro personaggi nella fiction, si esibiranno insieme.

La loro coreografia servirà ai concorrenti in gara per il tesoretto con punti extra che Alberto Matano e Rossella Erra, in un secondo momento, assegneranno ad una o due delle dodici coppie in gara. Attualmente non ci sono state eliminazioni.

Edwige Fenech rinuncia all'ospitata

In precedenza, Mariotto, ospite di Mara Venier a Domenica in aveva annunciato che ospite del programma sarebbe stata Edwige Fenech. Milly Carlucci, a La vita indiretta ha anticipato che l'attrice francese naturalizzata italiana, ha dato forfait poiché influenzata.

Edwige nel programma del sabato sera avrebbe incontrato Lino Banfi, concorrente del talent, con cui ha girato numerose pellicole appartenenti al genere della commedia sexy all'italiana.

Le coppie in gara