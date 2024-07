Ballando con le stelle 2024 svela i primi tre concorrenti ufficiali della prossima stagione

Fervono i preparativi dalle parti di Ballando con le stelle 2024, che sta componendo il suo cast proprio in queste settimane estive. Mentre sono stati svelati via social i nomi dei primi tre concorrenti, si rincorrono le voci di altri possibili volti noti che sarebbero pronti a entrare nella corte di Milly Carlucci, regina incontrastata del sabato sera di Rai 1 dal 2005.

Chi sono i primi concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 19

Se il nome di Francesco Paolantoni era stato già spoilerato da Carlo Conti alla presentazione dei palinsesti, ed era stato anche tra i primi trapelati dalle indiscrezioni, ieri l'account Instagram dello show ha svelato che ci sarà anche Federica Nargi a ballare sulla pista di Rai 1 (anche lei, come Paolantoni, legata a Tale e Quale Show, a cui ha partecipato nel 2021).

Fresca di annuncio è la cantante Nina Zilli, che in un video, fingendo di rispondere alla chiamata di Milly Carlucci, ha ufficializzato il prossimo impegno professionale (anche il suo nome era stato uno dei primi a circolare).

Le altre indiscrezioni sul cast

Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più, anche perchè nel 2024 Ballando comincerà con quasi un mese di anticipo rispetto a un anno fa (la data di debutto è il 28 settembre), ma intanto sono aperte le scommesse rispetto al resto dei concorrenti.

Gli ultimi rumor vogliono che ad aver sostenuto il provino per entrare nella squadra di Milly Carlucci siano stati Giacomo Giorgio e Nicolas Maupas, Max Giusti, Nancy Brilli, Max Tortora e Michele Placido.

Se in tanti sognano la presenza di Sonia Bruganelli, ma non in coppia con il compagno Angelo Madonia, la più attesa è sicuramente Barbara D'Urso, che negli ultimi giorni è stata avvistata a pranzo con Milly Carlucci.

Non ci saranno invece Andrea Delogu e Caterina Balivo: la prima ha semplicemente smentito, la seconda ha fatto sapere di non essere mai stata contattata dagli autori di Ballando con le stelle ma di essere pronta a ospitare i protagonisti dello show nel suo salotto pomeridiano su Rai 1.