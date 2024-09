Ballando con le Stelle: Milly Carlucci rivoluziona il cast dei professionisti, tutte le novità!

Milly Carlucci si prepara a sorprendere il pubblico con la nuova edizione di Ballando con le Stelle, in onda dall'ultimo sabato di settembre su Rai 1. La conduttrice ha deciso di rinnovare il cast di professionisti. Dopo i già annunciati addii di Lucrezia Lando e Simone Casula, altri ballerini storici lasceranno il talent show, per fare spazio a nuovi volti pronti a mettersi in gioco e conquistare il pubblico.

Ballando con le Stelle 2024: Nuovi volti e addii nel cast di ballerini professionisti

Tra le novità di questa stagione ci sarà Carlo Aloia, campione italiano di balli latino-americani. Aloia è già conosciuto dagli spettatori del piccolo schermo per la sua partecipazione al talent show Baila nel 2011, condotto da Barbara D'Urso su Canale 5. Nonostante il programma sia durato poco, il ballerino è rimasto nella memoria del pubblico, grazie anche alle repliche trasmesse su Mediaset Extra.

Un altro ritorno atteso è quello di Rebecca Gabrielli, che debutterà come ballerina professionista. Gabrielli è già apparsa sul palco di Ballando con le Stelle come accompagnatrice dei ballerini ospiti per una notte, ruolo che quest'anno sarà ricoperto proprio da Simone Casula. Quest'ultimo, pur non partecipando come concorrente, continuerà a essere presente nello show: "Non nego di essere dispiaciuto, ma quest'anno non sarò in gara. Continuerò a far parte della famiglia di Ballando e mi vedrete ballare come ballerino per una notte", ha spiegato in una recente dichiarazione.

Le new entry Nikita Perrotti e Sophia Berto

Tra le nuove entrate del cast troviamo anche Nikita Perrotti e Sophia Berto, vincitori della sesta edizione dello spin-off Ballando on the Road, che avranno l'occasione di farsi conoscere dal grande pubblico a partire dal 28 settembre. A loro si aggiunge Giovanni Pernice, volto noto del programma inglese Strictly Come Dancing, versione originale del format trasmessa dalla BBC One dal 2004. Pernice ha annunciato il suo ritorno in Italia con un post su Instagram: "Per tutti gli amici italiani, volevo comunicarvi che dalla prossima settimana inizio con Ballando con le Stelle! Si torna a casa e non vedo l'ora! Ci divertiremo".

Infine, tra gli addii spicca quello di Lucrezia Lando, che ha spiegato personalmente le motivazioni dietro la sua scelta: "Ciao a tutti! Quest'anno non farò parte del cast di Ballando con le Stelle. Ho deciso di prendermi questo periodo per concentrarmi su un nuovo e importantissimo progetto, che condividerò con voi nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff", ha scritto la ballerina in una storia su Instagram.