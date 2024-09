Ballando con le stelle 2024: Milly Carlucci contro una concorrente: “Snob e con delle pretese assurde”

Il conto alla rovescia per Ballando con le Stelle 2024 è ufficialmente iniziato. Tra poche settimane, la celebre pista da ballo del talent show di Rai 1 tornerà a risplendere, pronta ad accogliere i nuovi concorrenti selezionati con cura da Milly Carlucci. Tango, valzer e altre appassionanti danze saranno le protagoniste di questa nuova edizione, dove celebrità di vari settori si sfideranno sotto l'occhio attento di un pubblico sempre affezionato e della giuria.

Chi sta mettendo a dura prova Milly Carlucci?

Mentre si attende con impazienza l'inizio ufficiale delle danze, le prove sono già cominciate e, come spesso accade in questi contesti, non tutto sembra filare liscio. Secondo le indiscrezioni riportate da Dagospia nella rubrica "A lume di Candela" a cura di Giuseppe Candela, una delle concorrenti avrebbe già fatto perdere la pazienza alla sempre calma e serafica Milly Carlucci.

Il sito riporta che questa partecipante si stia "allargando parecchio", mostrando atteggiamenti snob e avanzando troppe richieste. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sull'identità della diva in questione, si sa che si tratta di una donna. Tra le concorrenti di questa edizione figurano nomi come Federica Nargi, Nina Zilli, Bianca Guaccero, Federica Pellegrini e Sonia Bruganelli. Quest'ultima, secondo i sussurri dei social, sembrerebbe la principale indiziata ma, naturalmente, sono solo illazioni

Per il web Sonia Bruganelli è la 'concorrente snob'

Oltre a queste figure femminili, il cast di Ballando con le Stelle 2024 comprende anche volti noti come Francesco Paolantoni, Alan Friedman, Massimiliano Ossini, I Cugini di Campagna, Luca Barbareschi e Furkan Palali, l'attore di terra Amara che intende sfruttare lo show come trampolino di lancio per l'Italia. A valutare le loro performance, la giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. Per il momento, le coppie in gara restano un mistero che verrà svelato solo alla vigilia dell'inizio del programma.