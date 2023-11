Ballando con le Stelle, Milly Carlucci: 'La rissa tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica? Ora parlo io' (VIDEO)

Neo giorni scorsi si è ampiamente discusso su cosa sia successo tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica durante l'ultima puntata di Ballando con le stelle. Oggi Milly Carlucci, attraverso un messaggio sui social, ha voluto chiarire come sono andate realmente le cose sabato sera.

Teo Mammucari e Antonio Caprarica: Polemiche e Dinamiche a Ballando con le Stelle

Teo Mammucari e Antonio Caprarica, sabato sera, sono stati vicini a uno scontro fisico nella Sala delle Stelle, secondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web. L'ex conduttore de Le Iene aveva polemizzato con la giuria riguardo al voto assegnato al giornalista, ritenendolo troppo alto secondo la sua opinione.

"Voi dite che balla meglio di me? Ma è un cane. Senza una zampa pure. Antonio, sei un molosso", aveva commentato Teo. In risposta, Caprarica lo aveva etichettato come maleducato, suggerendogli di "prendere qualche lezione di buone maniere".

Dietro le quinte, la discussione si era accesa ulteriormente, tanto che è stato necessario allontanare a forza Teo Mammucari dalla Sala delle Stelle per evitare un possibile contatto fisico tra i due.

Milly Carlucci Svela la Verità

Oggi Milly Carlucci ha voluto mettere il punto alla discussione che si era accesa sul web dicendo cosa è realmente successo dietro le quinte.

"Ho letto 'rissa' a Ballando con le Stelle e lo so molto bene che i titoli da quando esiste la comunicazione sono sempre fatti per colpire la fantasia, però ristabiliamo la realtà dei fatti. Perché dietro una parola come rissa, c'è un comportamento che, ovviamente, se fosse vero, non potrebbe essere condiviso e giustificato da nessuno", ha esordito la conduttrice del talent show.

E poi: "Noi abbiamo il filmato di quello che è successo nella sala delle stelle. Siamo andati a controllare e c'è stata una discussione che è durata esattamente 1 minuto e 10 secondi tra Teo Mammucari e Antonio Caprarica. una discussione diciamo con toni accesi. Nei limiti di una dialettica dove non sono neanche volate parolacce o cose del genere ma sempre nei limiti di una dialettica civile".

L'Analogia con lo Spogliatoio

"Detto questo i toni erano toni da spogliatoio, tra due uomini che si sono confrontati, si è chiuso tranquillamente l'episodio e basta", ha detto Milly.

La conduttrice dello storico talent show ci tiene a puntualizzare che quello che è successo rientra in una normale dinamica della vita da spogliatoio, paragonando la Sale delle Stelle allo spogliatoio di un qualsiasi sport.

"Fa parte della vita degli spogliatoi. Vi risulta che negli spogliatoi del calcio, del basket, del volley, di tutti gli sport non si discuta? A me risulta che succedono dei bei siparietti".

La conduttrice di Ballando con le Stelle Chiude con Ironia

Milly, come sempre, conclude con il sorriso sulle labbra ed una battuta che ricorda Lino Banfi, l'attore che ha abbandonato il talent show.

"Però, devo dire che nell'essere vivace era nei limiti ancora della civiltà che è una cosa importante. Lino Banfi che non c'è più avrebbe detto: 'Sono due bravi raghezzi'. E li amo tutti e due perché sono due grandi personaggi e sono due belle persone. Questo è quanto", cosi termina il video di Milly Carlucci