Ballando con le stelle 2023: Lorenzo Tano e Lucrezia Lando stanno insieme? Le indiscrezioni

Anche quest'anno, il gossip segue da vicino le coppie di Ballando con le stelle 2023. Secondo le indiscrezioni provenienti da fonti interne, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando si frequenterebbero anche al di fuori del contesto del talent show. A rivelare l'indiscrezione sono state Rossella Erra e Simona Izzo che affermano di averli visti in atteggiamenti intimi.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono una delle undici coppie che si esibiscono sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, il programma condotto da Milly Carlucci il sabato sera.

La dodicesima coppia, composta da Lino Banfi e Alessandra Tripoli, sembra destinata a lasciare il programma definitivamente nella prossima puntata, a seguito della decisione dell'attore pugliese di abbandonare la competizione.

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando di Ballando con le stelle 2023 si sono baciati in pubblico?

Nella terza puntata di Ballando con le stelle, Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono finiti al decimo posto della classifica con soli 28 punti. Al termine della loro esibizione Rossella Erra ha affermato di averli visti baciare in albergo.

"Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei che bacia lui", ha detto citando il brano Mon amour di Annalisa. Lorenzo e Lucrezia si sono limitati a sorridere senza commentare.

Rossella Erra ha confermato il suo scoop nel salotto de La volta buona, ospite di Caterina Balivo, la dispensatrice del tesoretto di Ballando con le stelle ha ribadito quello che aveva detto sabato sera, regalando nuovi dettagli sul bacio tra il figlio di Rocco Siffredi e la sua ballerina.

"Potrei aver commesso una violazione della privacy, ma quando osservo le persone felici, non riesco a frenarmi ha detto Rossella - Li ho sorpresi la sera di domenica mentre cenavano insieme al ristorante. Alloggiavo in albergo, sono uscita e li ho notati chiaramente. Ho visto due individui scambiarsi baci appassionati e sono tornata indietro per osservare meglio".

"Volevo guardare attentamente. Non potevo nascondermi dietro l'albero poiché era troppo secco - ha continuato - Dentro al locale, si tenevano mano nella mano. Dovete vedere come parlava lì dentro. Lei ha dei lividi a causa del ballo, e lui la baciava proprio sulle contusioni, cercando di farle passare la bua".

La conferma di Simona izzo

Rossella Erra non è stata l'unica a vedere Lorenzo e Lucrezia baciarsi. Simona izzo, presente al programma di Milly Carlucci per sostenere Ricky Tognazzi ha svelato di averli colti in fragrante qualche giorno prima.

Anche lei, ospite di Caterina Balivo per commentare il dancing show ha detto: "Anch'io li ho notati! Ma non come Rossella, che li ha sorpresi al ristorante; io li ho beccati fuori dagli studi. Non si tratta di cose private, erano lì, in mezzo alla strada, a scambiarsi baci. Non sono certo una pettegola, adoro l'amore".

"Era sabato sera. La storia d'amore già esiste, sono già insieme, e non c'è bisogno di anticiparla perché è già realtà. In realtà, lo hanno già lasciato intendere durante la trasmissione in diretta. Sono davvero affiatati, e non è pettegolezzo, stiamo solo condividendo una verità", ha concluso Simona.

La lettera di Rocco Siffredi a suo figlio Lorenzo

Nel corso di Ballando con le stelle, Lorenzo Tano ha ricevuto un messaggio da parte del padre. Rocco Siffredi come sempre si diverte a provocare e ha imbarazzato suo figlio, che al contrario sembra molto timido.

"Tano tu sei molto riservato - ha scritto il porno attore - hai preso tutto da tua mamma per fortuna ma hai preso anche qualcosa da me e, non vorrei essere volgare, ma devo: tiralo fuori una volta per tutte e dimostra a tutti chi sei"

