Ballando con le Stelle: Lino Banfi vuole abbandonare il talent show : 'Già so chi vincerà'

Nell'ultima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 4 novembre, non è stata eliminata nessuna coppia. Nonostante ciò, la prossima settimana potrebbero essere solo undici i concorrenti a scendere sulla pista da ballo più famosa d'Italia. Lino Banfi ha manifestato la sua intenzione di ritirarsi, spiegando agli spettatori i motivi del suo eventuale abbandono. Milly Carlucci, nei prossimi giorni, cercherà di fargli cambiare idea.

Lino Banfi annuncia l'intenzione di lasciare Ballando con le Stelle

Lino Banfi a Ballando con le Stelle si è esibito al fianco di Alessandra Tripoli, la maestra che gli è stata assegnata in quest'avventura. Nonostante i pareri positivi del pubblico e della giuria però 'Nonno Libero' sembra intenzionato a lasciare il talent show, come ha annunciato ieri.

Al termine della sua esibizione, Lino Banfi rivolgendosi a Milly Carlucci, al pubblico e alla sua insegnante, ha spiegato le ragioni dietro la sua decisione.

L'attore motiva la sua decisione

Lino Banfi ha espresso la sua gratitudine per l'esperienza e il sostegno ricevuto, ma ha dichiarato che ha ottenuto già tanto in queste tre puntate e si è chiesto quale ulteriore popolarità possa raggiungere. L'attore ha sottolineato di voler essere felice a casa e ha paragonato la sua decisione a quella di Greta Garbo di lasciare alla grande.

"È che volevo dire una cosa Banfiota, ma bella, intanto sto tremando perché l'ho pensata due ore prima di dirla, chiedo scusa prima a te - ha esordito Banfi rivolgendosi ad Alessandra Tripoli - perché avrei dovuto dirtelo prima, ma l'ho macinata, l'ho macinata, voi mi dovete dire, che cosa potrei ottenere di più io di quello che ho già ottenuto in queste tre puntate".

"Con molta onestà - ha continuato - lungi da me la prosopopea di essere famoso, ma che altra popolarità mi deve arrivare, la gente mi vuol bene, sui social mi votano molto mi hanno detto, io non ci capisco molto, quindi stasera lascio come Greta Garbo, alla grande, voglio essere felice a casa, perché ho ottenuto un risultato da morire"

Reazione e proposta di Milly Carlucci

Milly Carlucci ha risposto con comprensione e ha chiesto a Banfi di non prendere decisioni affrettate, proponendogli di riflettere e discutere con i colleghi prima di arrivare a una conclusione definitiva.

"Io capisco perché noi non lo diciamo, però comunque l'età c'è. Io ho una mozione, mi metto in ginocchio per chiedertela, non prendiamo le decisioni adesso. Pensiamoci, poi, arriviamo alla fine di tutti i balli, pensa stando in sala delle stelle insieme ai colleghi, perché noi ti amiamo, e i colleghi ti amano", ha detto la conduttrice.

La Sicurezza della decisione dell'attore pugliese

Lino Banfi è apparso sicuro della sua decisione, sostenendo che non c'è molto da pensare e che sarebbe andato a salutare i suoi colleghi, "Io vado di là, perché voglio salutare i miei colleghi a cui voglio bene, a tutti", ha detto, concludendo con l'affermazione che già sa chi vincerà: "Una donna o forse un giovane".