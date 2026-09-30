Barbara d’Urso, la verità su Ballando con le Stelle: "Ho accettato senza fare capricci"

La conduttrice conferma il suo arrivo nella giuria di Ballando con le Stelle e smentisce le indiscrezioni sulle presunte richieste per il cachet, l'hotel e le condizioni della sua partecipazione.

Barbara d'Urso rompe il silenzio sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. La conduttrice, che si prepara a entrare nella giuria del programma di Milly Carlucci, ha deciso di chiarire le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, soprattutto sui capricci che avrebbe fatto durante le trattative con la Rai.

Barbara d'Urso conferma il suo ruolo a Ballando con le Stelle e smentisce le indiscrezioni

"Sono qua per smentire le centinaia di cose non vere che sono state scritte. Sono state scritte tante fake news, me le hanno mandate, le ho lette e le ho assorbite, pensando di lasciarli sfogare". Con queste parole, la nuova giurata di Ballando con le Stelle ha deciso di fare chiarezza sulle indiscrezioni circolate nelle ultime settimane sulla sua partecipazione al programma di Milly Carlucci.

Al centro delle voci c'erano soprattutto le presunte richieste avanzate per prendere parte alla trasmissione: un cachet molto alto, un camerino privato e un albergo di lusso nel centro di Roma. Circostanze che la diretta interessata ha deciso di smentire, raccontando come sarebbe andata realmente la trattativa.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Durante una diretta sul suo canale YouTube, inaugurato oggi, secondo Barbara d'Urso non ci sarebbe stata una vera e propria trattativa. Anzi, la proposta sarebbe stata accettata senza particolari condizioni. "Per me tutta questa cosa che si è creata online è per farmi passare ai vostri occhi come una che ha atteggiamenti da diva, che fa cose solo per soldi e che crea hype. Non è così". L'allusione è alle indiscrezioni secondo cui avrebbe avanzato richieste particolari per entrare nel cast di Ballando con le Stelle.

Una trattativa senza richieste particolari

La nuova giurata ha poi ricostruito i contatti avuti con la produzione. "A fine giugno ho iniziato a sentire Giancarlo De Andreis, il capoautore di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci e Danila, l'autrice che mi aveva seguito anche lo scorso anno quando ero concorrente".

La proposta, inizialmente, non sarebbe stata nei suoi programmi: "Tutti loro, in maniera molto persuasiva, mi hanno chiesto se volessi diventare giurata, un ruolo che inizialmente non avevo mai desiderato".

Dopo una serie di telefonate, però, la decisione è arrivata. "Quando me l'hanno proposto, dopo una serie di telefonate, a luglio ho risposto che avrei accettato". L'ultima telefonata con la produzione, ha spiegato, risalirebbe alla fine di luglio. Sul compenso, invece, non ci sarebbe stata una vera negoziazione. "Con loro non abbiamo mai parlato di cachet, perché mi hanno detto: "È una cosa di cui si occupa la Rai, ma sappi che il budget di Ballando è basso. Nonostante questo ho accettato".

La questione economica sarebbe stata chiarita soltanto a ridosso dell'inizio della trasmissione: "Due settimane prima di Ballando con le Stelle, forse non so se è il modus operandi della Rai o se è il modus operandi verso di me, mi è stato detto quale sarebbe stato il mio cachet per fare la giurata e io ho accettato".

Nessuna richiesta particolare, dunque, nemmeno per quanto riguarda l'alloggio a Roma. "Ci sarò! E ci sarò col cachet che mi ha offerto la Rai, nel mio solito albergo a Roma dove vado sempre che, per altro, ho scoperto essere convenzionato con la Rai".

E poi la precisazione sulle presunte pretese: "Non ho chiesto niente, non ho fatto nessun capriccio". La conclusione è rivolta direttamente al pubblico, in vista della nuova avventura televisiva: "Che dire? Ci vediamo in diretta sabato".