Ballando con le Stelle, Massimo Ghini eliminato: “È stato fatto apposta, per cui…”

Dopo l'eliminazione da Ballando con le Stelle, Massimo Ghini evita le domande di Domenico Marocchi e pronuncia una frase che lascia aperti diversi interrogativi. Ecco che cosa è successo dietro le quinte.

La quinta puntata di Ballando con le Stelle ha portato alla prima eliminazione di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci. A lasciare la gara, in attesa di eventuali ripescaggi, sono stati Massimo Ghini e Valentina Fiorini, sconfitti al televoto finale dalla coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Dopo il verdetto, l'attore ha evitato le domande dell'inviato de La Volta Buona, Domenico Marocchi, pronunciando una frase che lascia aperti diversi interrogativi.

La reazione dell'attore dopo l'eliminazione non è passata inosservata. Massimo Ghini, infatti, non è riuscito a ottenere neanche la wild card di Sara Di Vaira e Matteo Addino, che gli avrebbe permesso di tornare in gioco. Dietro le quinte, il clima non sarebbe stato dei migliori, come ha mostrato l'intervista che Domenico Marocchi, inviato de La Volta Buona, ha provato a realizzare con l'attore.

Massimo Ghini dopo l'eliminazione: "Lasciatemi in pace"

Dopo averlo raggiunto subito dopo l'eliminazione, Domenico Marocchi ha chiesto a Massimo Ghini un commento a caldo. L'attore, però, ha preferito non rispondere alle domande, lasciandosi andare a una frase che ha suscitato curiosità. "No, lasciatemi in pace, per favore. Buon lavoro, è fatto apposta, per cui...".

Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina

Parole che hanno lasciato spazio a diversi interrogativi. A cosa si riferiva Massimo Ghini con la sua frecciatina? L'attore non ha chiarito il senso della frase e, almeno per il momento, resta un mistero che cosa intendesse dire con quel riferimento a qualcosa che sarebbe stato fatto apposta.

La reazione di Milly Carlucci alla prima eliminazione

Dopo aver raccolto le impressioni di Massimo Ghini, Domenico Marocchi ha intervistato anche Milly Carlucci, che ha commentato con dispiacere la prima eliminazione di questa edizione di Ballando con le Stelle.

"Abbiamo il primo eliminato perché questo purtroppo è un torneo a eliminazione. Siamo arrivati fino alla quarta senza fare nessuna eliminazione, ma poi inevitabilmente bisogna pian piano perdere qualcuno per strada e dispiace sempre da morire. A me dispiace veramente, ma io sono la mamma di tutti, quindi li vorrei tenere tutti con me".

La conduttrice ha quindi sottolineato quanto sia difficile salutare i concorrenti, soprattutto dopo aver condiviso con loro settimane di prove e di lavoro. La gara, però, deve andare avanti e per le coppie in competizione la sfida si fa sempre più impegnativa.

Per Massimo Ghini e Valentina Fiorini, dunque, il percorso sulla pista da ballo si è interrotto al televoto finale. Resta da capire se la coppia avrà un'altra occasione per rientrare in gara attraverso gli eventuali ripescaggi e se l'attore tornerà a parlare della sua eliminazione.