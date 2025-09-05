Ballando con le Stelle, Marcella Bella furiosa: “Basta bugie, non ho fatto nessuna richiesta speciale”

Nella giornata di ieri ha fatto molto discutere un'indiscrezione diffusa da Fanpage, secondo cui Marcella Bella, una delle dodici concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, avrebbe chiesto un camerino separato dagli altri. Una voce che, se confermata, avrebbe suscitato non poche curiosità sul clima dietro le quinte dello show di Milly Carlucci.

A chiarire la situazione è stata però la stessa cantante, che ha voluto stroncare sul nascere i rumors con una smentita netta, diffusa attraverso i suoi profili social.

La smentita di Marcella Bella

Con un post pubblicato su Instagram e Facebook, Marcella Bella ha dichiarato: "Sono davvero stanca di leggere falsità e cattiverie sul mio conto. Ci tengo a chiarire che non ho ancora avuto contatti con la produzione di Ballando con le Stelle e non ho mai avanzato richieste particolari sui camerini o altro, come qualcuno vuole far credere. Tutto questo è completamente inventato. Io spero soltanto di vivere una bellissima esperienza, con entusiasmo e rispetto verso tutti i miei colleghi!". Parole nette, che ribaltano completamente la ricostruzione fatta nelle scorse ore.

L'indiscrezione che ha fatto irritare la cantante

Secondo quanto riportato da Fanpage, Marcella Bella avrebbe richiesto un camerino separato e distante dagli altri per potersi concentrare al meglio e non essere distratta dai colleghi. Il retroscena, citando una fonte vicina alla trasmissione, raccontava di una richiesta precisa in vista del debutto di sabato 27 settembre, giorno in cui debutterà la ventesima edizione del talent show.

Il maestro Chiquito

La cantante sarà affiancata dal maestro Chiquito, new entry del cast dopo la vittoria a Sognando... Ballando con le stelle. Sempre secondo il portale, la scelta di Bella si sarebbe scontrata con l'organizzazione tradizionale del programma, che da sempre dispone i camerini dei concorrenti uno accanto all'altro presso l'Auditorium del Foro Italico.

Resta dunque un punto interrogativo: la voce era davvero solo un'invenzione o dietro ci sono dinamiche ancora da chiarire? Intanto, dalle indiscrezioni sul cast, ufficializzato pochi giorni fa, emerge che Barbara d'Urso - che ballerà in coppia con Pasquale La Rocca - si starebbe preparando con "grande umiltà", pronta a mettersi in gioco per quella che definisce un'opportunità unica e irripetibile.