Ballando con le stelle, Guillermo Mariotto presente in studio ieri sera: ecco cosa è successo

Giorni di voci e speculazioni sono seguiti all'improvviso abbandono dello studio di Ballando con le stelle di due settimane fa da parte di uno dei membri della giuria, Guillermo Mariotto.

Lo stilista dopo l'esibizione di Amanda Lear aveva abbandonato lo show e non aveva più fatto ritorno, alimentando il chiacchiericcio intorno al motivo di questa 'fuga' dietro le quinte.

Il ritorno

Ieri sera, Guillermo Mariotto si è presentato regolarmente insieme agli altri giurati del programma e ha portato un mazzo di fiori alla conduttrice Milly Carlucci. Dopo il caos scatenato dal comportamento dello stilista, ieri è stata fatta un po' di chiarezza sull'argomento.

Primo piano di Milly Carlucci a Ballando con le stelle

"Si sono scatenate tante ipotesi diverse" ha esordito Carlucci, redarguendo Mariotto "qualunque fosse la giustificazione della sua scelta non è un atto trascurabile ma voglio spiegare che è grave uscire da uno studio televisivo della Rai".

Spiegazione e scuse

Milly Carlucci ha spiegato che la Rai e lei in prima persona hanno compreso che Guillermo Mariotto stava attraversando un momento di grave difficoltà emotiva, seppur non giustificando quanto accaduto a Ballando con le Stelle.

Guillermo Mariotto si è scusato:"Faccio mea culpa. Non si può lasciare il lavoro così. Ho dovuto assentarmi perché mi sono sentito male per tutto lo stress per quello che sta succedendo nella mia vita. Chiedo scusa in tutti i modi possibili perché ho mancato di rispetto alla Rai, a Milly Carlucci in particolar modo e a tutti voi, mi dispiace" ha concluso, prima di riprendere il proprio posto in giuria, al fianco di Selvaggia Lucarelli e degli altri giurati.