Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini dopo l'infortunio non molla. Giovanni Pernice “The show must go on”

Sabato scorso Francesca Fialdini si è presentata in puntata visibilmente infortunata, riuscendo a muovere solo qualche passo sul palco di Ballando con le Stelle. La conduttrice di Da noi... a ruota libera aveva subito un brutto incidente durante le prove del venerdì sera, che l'aveva costretta a fermarsi. L'esito degli accertamenti ha poi confermato un infortunio al piede destro, motivo per cui non ha potuto esibirsi in diretta.

Le parole di Francesca Fialdini sul suo stato di salute

Subito i telespettatori si sono chiesti se la conduttrice, favorita alla vittoria finale, sarebbe riuscita a tornare in pista. A fare chiarezza è stata la stessa Fialdini nel corso di Ballando Segreto, dove ha raccontato le sue condizioni e la decisione presa insieme al suo maestro di danza, Giovanni Pernice.

Francesca Fialdini rassicura i fan: "Adesso poggio il tallone"

La conduttrice di Le ragazze su Rai 3, ha spiegato come sta affrontando il recupero: "Adesso poggio il tallone. Mi hanno fasciato e fatto il trattamento con l'ossido di zinco per riassorbire. Ho il terzo e quarto dito del piede che mi fanno male. Oggi non ho fatto terapia." Nonostante il dolore, Francesca non ha perso il sorriso e la determinazione, mostrando una grande forza d'animo.

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Milly Carlucci: "So cosa significa, ma ce la faremo anche stavolta"

A commentare l'accaduto è intervenuta anche Milly Carlucci, che ha voluto tranquillizzare la concorrente e il pubblico: "Eviteremo di farti articolare troppo il piede. I dolori alle dita sono dovuti al fatto che, non avendo articolato, adesso sei piena di liquido. Serve un po' di terapia manuale, un bel massaggio linfatico. Io mi sono rotta qualsiasi cosa, ma ce la facciamo sempre, anche questa volta!" Un incoraggiamento sentito, quello della padrona di casa, che ha mostrato grande empatia verso la sua concorrente.

Giovanni Pernice: "The show must go on"

A togliere ogni dubbio sul futuro di Francesca a Ballando con le Stelle è stato infine il suo compagno di danza, Giovanni Pernice, che ha dichiarato con fermezza: "La nostra idea, la decisione è quella di the show must go on. La giuria ci ha dato zero, ma è giusto così. Ringraziamo il pubblico che ci ha sostenuto e ci ha fatto passare il turno." Una decisione che sarà accolta con entusiasmo dal pubblico, che sicuramente apprezzerà il coraggio e la determinazione della coppia.

Determinazione e grinta: Francesca Fialdini prosegue la sfida

Nonostante il dolore e la difficoltà, Francesca Fialdini ha scelto di non arrendersi. "Per forza," ha commentato sorridendo durante Ballando Segreto, mostrando la sua voglia di mettersi in gioco fino alla fine. Milly Carlucci, visibilmente colpita dal suo atteggiamento, le ha fatto i complimenti per la leggerezza e l'ironia con cui ha affrontato la scorsa puntata, anche davanti alla giuria.

La polemica del maestro con la giuria

Giovanni Pernice invece, con una vena polemica, ha ricordato che in casi simili la giuria ha dato il tesoretto a concorrenti infortunati. "Va bene lo stesso, è giusto che abbiano deciso così", ha aggiunto il maestro. La conduttrice e Giovanni Pernice continueranno dunque il loro percorso nel dance show di Rai 1, pronti a dimostrare che con la passione e la forza di volontà si può ballare anche con un piede fasciato.